Oceny legionistów za mecz z Piastem

- 17 godzin temu, *.t-mobile.pl

Ocena Wieteski to kpina. Człowiek na pewno nie zasługuje na to co go tu spotyka. To podkręcanie, że przynajmniej jednego babola na mecz musi wykręcić. Gdyby przyjąć taką ocenę to cała reszta piłkarzy, którzy robią po kilka , powinna dostawać notę 1.

