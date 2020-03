Bukmacherzy: Mistrz bez szans?

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

Osiem ligowych zwycięstw z rzędu Legii u siebie i ostatnie wyjazdowe zwycięstwo Piasta w październiku 2019 powodują, że kurs na wygraną "Wojskowych" z aktualnym mistrzem Polski wynosi zaledwie 1,51 . Gliwiczanie wywiozą z Łazienkowskiej trzy punkty? Kurs aż 7,6 . Specjaliści Fortuny spodziewają się dwóch lub trzech goli w niedzielnym meczu. Najbardziej prawdopodobne dokładne wyniki to 1-0 (kurs 5,9) i 2-0 (kurs 6,1). Warto jednak pamiętać, że dwa ostatnie spotkania z drużyną Waldemara Fornalika kończyły się dla drużyny Aleksandara Vukovicia źle. Wszystkie kursy na mecz Legia - Piast Ostatnie mecze Legii z Cracovią: 06.10.2019 Piast 2-0 Legia 04.05.2019 Legia 0-1 Piast 15.12.2018 Legia 2-0 Piast 30.10.2018 Piast 1-1 (k. 2-4) Legia (PP) 12.08.2018 Piast 1-3 Legia 12.12.2017 Piast 0-1 Legia 11.08.2017 Legia 3-1 Piast

Krzeszczu - 8 minut temu, *.bredband2.com Jestem przekonany i pewny ze jutro ogramy Piasta. odpowiedz

jim - 49 minut temu, *.orange.pl Jak zagrają na swoim poziomie to Piast jest bez szans ale czy zagrają to się przekonamy już jutro odpowiedz

Bubu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jaasne ,po meczu pogadamy odpowiedz

Mistrz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Hahaha jaki kurs. Jeśli przegrają to ustawione odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Mistrz: ustawianie meczow w tym sezonie chlopakow chyba na szczescie nie obchodzi. Wygrywaja wszystko co moga. odpowiedz

Lol - 1 godzinę temu, *.master.pl @grzesiek: wszystko? odpowiedz

