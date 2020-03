NS: Jutro zbiórka na oprawy i bilety na koncert

Przy okazji niedzielnego meczu Legii z Piastem, rozpocznie się sprzedaż biletów na charytatywny koncert organizowany z okazji 15. urodzin Nieznanych Sprawców, przy okazji którego zbierane będą pieniądze dla małej Zuzi. Bilety w cenie 40 złotych można kupować przed meczem w godzinach 16:00 - 17:15 w SportsBarze Ł3 oraz w sklepie Żyleta. Cała uzyskana ze sprzedaży biletów kwota zostanie przeznaczona na leczenie Zuzi - córki jednego z kibiców. Wspomniany koncert to pierwsza odsłona 15. urodzin NS-ów. Koncert zostanie zorganizowany w sobotę, 28 marca w Małej Warszawie , przy ulicy Otwockiej 14 i rozpocznie się o godzinie 19:16. Podczas dwóch tegorocznych meczów Legii, z ŁKS-em i Jagiellonią, na trybunach zebrano 32 tysiące złotych na oprawy. Kolejna zbiórka będzie miała miejsce przy wejściu na stadion przed meczem z Piastem. Zachęcamy do wspierania legijnego ruchu ultras! Ponadto w przerwie spotkania pod gniazdem, będzie można zakupić koszulki z oprawą "Legia ponad każdym" w cenie 70 złotych. Cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na cele ultras.

