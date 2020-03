Miedź rozpoczęła sprzedaż biletów na mecz z Legią

Niedziela, 8 marca 2020 r. 08:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Legnicy rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski, w którym Miedź podejmować będzie Legię. Spotkanie zaplanowano na środę, 18 marca na godzinę 18:00. Na trybunach I-ligowej Miedzi spodziewany jest komplet, trochę ponad 6 tysięcy widzów. Wejściówki na mecz z Legią w przedsprzedaży kosztują od 25 do 35 złotych, w dniu meczu będą droższe o pięć złotych.



Ostatni mecz Miedź - Legia miał miejsce we wrześniu 2018 roku i obejrzało go 5875 widzów, w tym 500 fanów Legii.