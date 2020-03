Młodzież: mecze weekendowe

W sobotę zainaugurowano rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów. W kategorii juniorów starszych prowadząca w tabeli po rundzie jesiennej Legia zremisowała 1-1 z Arką Gdynia. W CLJ U17 Legia, po słabszej I połowie, ostatecznie wygrała 4-2 z UKS SMS Łódź, a hat trickiem popisał się Bartosz Wicenciak. Legia U16 wygrała 4-1 z AP Reissa 04. Legia U14 pokonała 3-0 starszych kolegów z Varsovii po zaciętym pojedynku. Oba zespoły młodzików rozegrały wymagające sparingi z Lechem Poznań i Slavią Praga. Zespół U11 zmierzył się z Królewskimi Płock i Varsovią. Legia U10 i LSS wzięły udział w turnieju "Chobot Cup" w Halinowie.



CLJ U18: Arka Gdynia 02/3 1-1 (0-1) Legia U18

Gole:

0-1 11 min. Patryk Pierzak (as. Jakub Kisiel)

1-1 81 min. Kornel Przyborowski



Legia: Kacper Tobiasz - Hubert Derlatka [03], Jegor Macenko, Kamil Rokosz, Jakub Kwiatkowski [03](87' Jakub Czajkowski) – Dawid Barnowski (78' Damian Urban), Jerzy Munik [kpt](22' Łukasz Rytelewski), Jakub Kisiel [03], Gabor Grabowski, Filip Sobiecki (46' Wiktor Kamiński [04]) - Patryk Pierzak [03]. Rezerwa: Piotr Kołodziej [03] (br), Filip Szewczyk [03], Michał Kochanowski

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Jakub Renosik



CLJ U17: Legia U17 4-2 (0-1) UKS SMS Łódź 03

GOle:

0-1 12 min. Kacper Kowalski

1-1 47 min. Bartosz Wicenciak

2-1 70 min. Jordan Majchrzak (as. Fryderyk Janaszek)

3-1 89 min. Bartosz Wicenciak (as. Fryderyk Janaszek)

4-1 90+2 min. Bartosz Wicenciak (as. Kacper Skwierczyński)

4-2 90+4 min. Jakub Zawierucha



Strzały (celne): Legia 13 (6) - SMS 10 (4)



Legia: Jakub Kowynia - Miłosz Pacek, Tomasz Okulicki [04] Ż (68' Szymon Bednarz [04], Jakub Rutkowski [04], Marcel Krajewski [04] - Bartosz Wicenciak (90+3 min. Krystian Tymendorf), Ignacy Dawid, Patryk Bek [04](63' Jordan Majchrzak [04] Ż), Ivan Vidošević (87' Bartosz Dziemidowicz), Kacper Skwierczyński - Fryderyk Janaszek [04]

Rezerwa: Sebastian Krejer

Trener: Rafał Gębarski



Legia U16 4-1 (1-0) Akademia Piotra Reissa 04

Gole:

1-0 45 min. Dawid Kiedrowicz (z karnego po faulu na Patryku Winiarskim)

2-0 75 min. Dawid Kiedrowicz (as. Igor Strzałek)

3-0 82 min. Tomasz Mazur (as. Kacper Wnorowski)

4-0 88 min. Igor Strzałek (as. Tomasz Mazur)

4-1 90 min. Krzysztof Giertych



Strzały (celne): Legia 20 (10) - AP Reissa 16 (7)



Legia: Kacper Michalski (46' Dawid Kuczyński) - Wiktor Nowak, Kacper Wnorowski, Filip Jurczak, Hubert Wierucki (65' Kacper Włoch) - Patryk Winiarski, Kacper Włoch (46' Igor Strzałek), Kacper Knera, Igor Strzałek (24' Kacper Jakóbczyk), Dawid Kiedrowicz - Filip Borowski [05] (59' Tomasz Mazur)

Trener: Tomasz Kycko. Drużynę prowadził dzisiaj trener Norbert Misiak



Legia U14 06 3-0 (1-0) UKS Varsovia 05

Gole:

1-0 26 min. Tomasz Rojkowski (dobitka strzału Karola Kosiorka)

2-0 55 min. Oskar Jenner (as. Filip Rejczyk)

3-0 79 min. Piotr Żołyński (as.Igor Rosa)



Strzały (celne): Legia 11 (7) - Varsovia 21 (9)



Legia: Miłosz Kaniasty - Franciszek Saganowski, Jakub Nędzyński, Wojciech Gan, Adam Bąkiewicz , Mikołaj Chodorski, Maciej Saletra, Kajetan Pysz, Kacper Włodarek, Karol Kosiorek, Tomasz Rojkowski, Oskar Jenner, Piotr Żołyński, Roman Żuk, Igor Rosa, Filip Rejczyk, Maciej Złotkowski, Jakub Chodkowski

Trener: Dariusz ROlak, II trener: Łukasz Pachelski



Lech Poznań 07 U13 - Legia U13

Slavia Praga 07 U13 - Legia U13



Legia: Jakub Misiewicz - Dawid Foks, Sebastian Baranowski, Antoni Wasiak-Libiszowski, Jan Leszczyński, Maciej Jaroszewski, Kuba Nawrocki, Kuba Solecki, Aleksander Iwańczyk, Maciej Jeleński, Michał Reterski, Michał Korba , Aleks Płoszka, Piotr Bzducha [08], Szymon Chojecki, Stanisław Gieroba

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Maciej Pietraszko



Lech Poznań 08 U12 - Legia U12

Slavia Praga 08 U12 - Legia U12



Legia: Marcel Grzejda - Maciej Chojnowski, Maksymilian Dołowy, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Marcel Kiełbasiński, Daniel Wyrozumski, Daniel Foks, Piotr Komorowski, Piotr Bergiel [07], Szymon Rusin + gracze klubów partnerskich i testowani. Trener: Mateusz Majewski, Rafał Klimkowski



Legia U11 - Królewscy Płock

Strzały (celne): Legia 7(4) - Królewscy 6(5)



Varsovia - Królewscy Płock



Legia U11 - UKS Varsovia 09

Strzały (celne): Legia 16 (9) - Varsovia 6 (4)



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Ksawery Kopeć, Borys Boryszewski, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Piotr Bartnicki, Mateusz Strzelecki, Adam Niewiadomski [08], Aleksander Badowski [10], Kacper Ziółkowski, Jakub Piaseczny.

Trenrzy: Mateusz Legierski, Sebastian Janusiński



II Turniej "Chobot Cup" - rocznik 2010:



Legia U10 (zarówno zespół Akademii, jak i Legia Soccer Schools) zagrały na turnieju halowym II Chobot Cup w Halinowie. Oprócz dwóch zespołów Legii udział wzięły udział dwie drużyny gospodarzy, klubu partnerskiego Legii - KS Halinów, jak również Juventus School Warszawa i Mazur Karczew. Równolegle obok rywalizacji piłkarskiej toczyła się nie mniej zacięta rywalizacja w bubble ballu.



Legia U10 (APLW): Franciszek Golański - Oskar Putrzyński, Jacek Dobrzański, Tymon Płoszka, Filip Hołowiński, Mateusz Pawłowski, Oliwier Pruszyński, Wiktor Wach [09], Aleksy Chmielewski

Trenerzy: Sebastian Różycki, Łukasz Listwan

Legia Soccer Schools U10: Kuba Kuśmierz - Bartek Ostrowski, Ignacy Boniński, Mikołaj Maćkowiak, Tymon Prorok, Kacper Wiśniewski, Wiktor Pietraszko

Trener: Daniel Modzelewski