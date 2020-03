Jarmolińska 4. w PŚ w Nikozji

Niedziela, 8 marca 2020 r.

Aleksandra Jarmolińska z sekcji strzeleckiej Legii, bardzo dobrze zaprezentowała się podczas zawodów Pucharu Świata w strzelaniach do rzutków, które odbyły się w cypryjskiej Nikozji. Legionistka w kwalifikacjach uzyskała piąty wynik, co dało jej awans do 6-osobowego finału. W nim Jarmolińska była czwarta, co należy uznać za bardzo dobry rezultat.