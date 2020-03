1/4 finału Pucharu Polski. Awans Cracovii i Lechii

We wtorek odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 1/4 finału Pucharu Polski, w którym GKS Tychy przegrał po dogrywce z Cracovią 1-2. W środę Lechia pokonała na własnym stadionie zespół Piasta 2-1. Mecze Stali Mielec z Lechem i Miedzi z Legią zaplanowano na przyszły tydzień. 1/4 finału PP: GKS Tychy 1-2 pd. Cracovia Lechia Gdańsk 2-1 Piast Gliwice 17.03. godz. 18:00 Stal Mielec - Lech Poznań (Polsat Sport) 18.03. godz. 18:00 Miedź Legnica - Legia Warszawa (Polsat Sport) Puchar Polski

oLaf - 14 godzin temu, *.vectranet.pl w sumie dobrze, że Lechai wygrła bo ew. Piast jakoś od roku nam nie leży : (( odpowiedz

Cat - 10.03.2020 / 11:51, *.centertel.pl Ciekawe czy w ogóle będzie rundą finałowa... odpowiedz

Ciekawe... - 10.03.2020 / 09:36, *.plus.pl Finał na Narodowym bez kibiców? odpowiedz

tomeeekk - 10.03.2020 / 10:14, *.datapacket.com @Ciekawe...: finał dopiero w maju, po co się zamartwiać na zapas?

bardziej martw się czy przyszłe mecze na Legii będą z kibicami odpowiedz

Kedar1985 - 10.03.2020 / 10:37, *.dataspace.pl @tomeeekk:

Przecież już od wczoraj jest jasne, że nie będzie. Stefański potwierdził, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że do końca rundy mecze bez kibiców. odpowiedz

eryk - 10.03.2020 / 11:55, *.chello.pl @Ciekawe...: Jak finał miałby być bez kibiców to pewnie zrezygnują z Narodowego na rzecz np jakiegoś Bełchatowa czy Kielc żeby obniżyć koszta. odpowiedz

lhm - 10 godzin temu, *.vectranet.pl @Ciekawe...:

Do maja nie będzie już kibiców. Połowa umrze od wirusa, a reszta pęknie, próbując przejeść zapasy makaronu i kaszy z Biedronki. odpowiedz

