Z Lechem bez Wszołka, pauza Kante

W najbliższym meczu z Lechem Poznań nie zagra Paweł Wszołek , który w niedzielę otrzymał czwartą żółtą kartkę w tym sezonie. Ponadto za tydzień Aleksandar Vuković nie będzie mógł również skorzystać z Jose Kante . W starciu z Piastem Gliwice napastnik zobaczył bezpośrednią czerwoną kartkę, co sprawia, że czeka go pauza w m.in. dwóch kolejkach. Jego sytuacji z pewnością przyjrzy się jeszcze Komisja Ligi, która ostatecznie zadecyduje o długości kary.

Po(L)ubiony - 54 minuty temu, *.chello.pl Kante nie zagra do końca sezonu zasadniczego. Na dobitkę z amiką będzie sędziował Frankowski i Musiał na VAR-ze. Mają k....y rozmach. odpowiedz

