Aktualizacja 12:40

Wszystkie mecze bez kibiców!

Wtorek, 10 marca 2020 r. 18:27 Woytek

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wszystkie imprezy masowe w Polsce zostają odwołane! Oznacza to, że zaplanowany na sobotę mecz Lech Poznań - Legia Warszawa odbędzie się bez kibiców. We wtorek władze Poznania podjęły także decyzję o zamknięciu szkół, przedszkoli, żłobków, basenów i zoo na najbliższe dwa tygodnie.



Decyzja władz Polski obowiązuje do odwołania.



NEWS AKTUALIZOWANY



11.03.2020



13:20 - Charytatywna Gala Boksu Fundacji Legii, która miała się odbyć 28 marca 2020 zostanie przełożona na inny termin.



13:13 - Wszystkie wycieczki indywidualne i grupowe po stadionie Legii Warszawa zaplanowane w marcu zostały anulowane.



12:40 - Legia Warszawa poinformowała, że Punkt Obsługi Kibica (POK), mieszczący się na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 od czwartku (12.03) będzie zamknięty. Wszelkie zapytania będzie obsługiwał jedynie w formie elektronicznej - kontakt e-mail: pok@legia.pl. FanStore oraz Łazienkowska 3 SportsBar & Restaurant, pracują normalnie.





09:40 - Po decyzji władz państwa o odwołaniu wszelkich imprez masowych z udziałem publiczności Ekstraklasa przesłała do wszystkich klubów wytyczne dotyczące pracy mediów w nadchodzących dniach. Zgodnie z nimi żadne zewnętrzne media nie będą miały wstępu na stadiony. Mecze obsługiwać będą jedynie przedstawiciele telewizji posiadających prawa do transmisji i media klubowe. Oznacza to, że nie będziemy mogli przygotować dla Was autorskich materiałów z najbliższych spotkań. Do dyspozycji będziemy mieli jedyne materiały dostarczone przez Legię i Ekstraklasę.





10.03.2020



18:27 - Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek po dzisiejszym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami związków sportowych przyznał, że nie jest wykluczone zawieszenie rozgrywek piłkarskich lub ich przedwczesne zakończenie.

- Na razie nie ma tematu przerwania rozgrywek, ale trzeba się na to przygotować. Dlatego na czwartek zwołuję nadzwyczajne posiedzenie zarządu PZPN, podczas którego podejmiemy odpowiednie uchwały - powiedział Boniek dla Polsatu Sport. Podczas posiedzenia opracowany zostanie plan działania na sytuację nadzwyczajną - procedury przyznawania mistrzostwa, awansu i spadków we wszystkich ligach.



18:22 - W związku z zaistniałą sytuacją i otrzymanymi rekomendacjami, zawieszamy zewnętrzne aktywności medialne zawodników. Również treningi pierwszej drużyny zostały zamknięte dla mediów - poinformowało biuro prasowe Legii Warszawa.



18:20 Platforma Canal+ poinformowała, że w związku z zamknięciem meczów Ekstraklasy dla publiczności, wszyscy jej abonenci będą mogli oglądać mecze najbliższej kolejki, nawet jeśli nie wykupili pakietu Canal+. - Sytuacja jest wyjątkowa, wymaga więc od nas wyjątkowych działań. Z duchem sportu i z myślą o Was – kibicach, najbliższą kolejkę PKO BP Ekstraklasy odkodujemy dla wszystkich abonentów Platformy CANAL+. To znaczy, że nawet jeśli nie macie CANAL+ w swoim abonamencie, to będziecie mogli przeżywać sportowe emocje razem ze swoimi drużynami - pomimo niedostępnych stadionów. Pracujemy równocześnie dla Was nad specjalnymi ofertami, które pozwolą śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w kolejnych kolejkach. Zachęcamy również innych operatorów, którzy mają w ofercie CANAL+ do podobnych działań. Ze sportowymi pozdrowieniami! CANAL+ dla kibiców! - czytamy w komunikacie.



13:28 - Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zarekomendowała odwołanie wszystkich imprez sportowych, w trosce o bezpieczeństwo samych sportowców.





13:00 - Organizatorzy podjęli decyzję o przełożeniu I Biegu im. Andrzeja Gmitruka. Wydarzenie planowane jest na czerwiec, a dokładna data jest w trakcie ustaleń.



12:52 - Lech Poznań nie wpuści na mecze mediów oraz pracowników z wyjątkiem tych, którzy są niezbędni do obsługi meczu i transmisji. Nie będzie i tak mixed zony oraz konferencji prasowych, więc dziennikarze mogą pracować z domu - poinformował Radosław Nawrot, dziennikarz z Poznania.



11:56 - Na 26-28 marca zaplanowano Warszawski Festiwal Piwa na stadionie Legii. Organizatorzy zawieszają sprzedaż biletów, a o losach imprezy poinformują wkrótce.



11:52 - Najbliższy mecz koszykarzy Legii Warszawa Arką Gdynia zaplanowany na piątek, 13 marca o godzinie 19:00 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40, odbędzie się bez udziału publiczności. Osoby, które zdążyły już zakupić bilet na mecz mają do wyboru dwie możliwości:

- rekompensata - bilet zachowa ważność i uprawnia do wejścia na najbliższy ligowy, otwarty dla publiczności mecz z zachowaniem tego samego sektora i miejsca.

- zwrot pieniędzy przeznaczonych na bilet - w takim wypadku, zgodnie z regulaminem abilet.pl.



10:57 - Mecze Polska - Finlandia (Wrocław) i Polska - Ukraina (Chorzów) odbędą się bez udziału publiczności. Transmisję ze spotkań przeprowadzi TVP 1.



10:47 - Morawiecki: Wirus jest w fazie ofensywnej. Może być istotny przyrost zachorowań. Kształt krzywej zachorowań zależy od naszego zachowania, od tego jak będziemy stosowali się do apeli ekspertów. Musimy unikać skupisk ludzi i zmieniać swoje przyzwyczajenia.



10:45 - EKSTRAKLASA: - W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) w Polsce i decyzją organów administracyjnych o rozszerzeniu zakazu organizacji imprez masowych o wydarzenia takie jak mecze piłkarskie, informujemy, że do odwołania mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą organizowane bez udziału publiczności. W związku z trudnym do określenia okresem, w jakim będzie obowiązywał zakaz, nie ma możliwości zaplanowania przełożenia meczów - mówi prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.



10:42 - Decyzje administracyjne wydadzą wkrótce wojewodowie. - Jeżeli organizatorzy uznają, że impreza będzie miała sens bez udziału publiczności, to wojewodowie będą elastyczni - poinformował Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.



10:36 - WHO proponuje podjęcie radykalnych działań. My chcemy zapobiegać niż leczyć. Późniejsze skutki mogą być bardzo niedobre dla społeczeństwa. Widzimy co dzieje się u naszych sąsiadów w Europie, więc podejmujemy decyzje, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianie się koronawirusa. Na porannym spotkaniu podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych - poinformował premier Mateusz Morawiecki.