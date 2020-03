Sześć medali legionistów w Poznaniu

Zawodnicy sekcji pływackiej Legii zdobyli pięć złotych medali i jeden srebrny, podczas otwartych mistrzostw Wielkopolski, które odbyły się w Poznaniu. W klasyfikacji medalowej nasz klub uplasował się na miejscu 10. Po dwa złote medale zdobyli Marcin Kaczmarek (50m i 200m stylem grzbietowym) oraz Bogdan Dubiński (50m stylem grzbietowym i 800m stylem dowolnym). Agnieszka Kaczmarek w kat. 35+ zwyciężyła na dystansie 100m stylem zmiennym oraz była druga na 50m stylem motylkowym. Wyniki legionistów: 50m stylem grzbietowym (kat. D): 1. Marcin Kaczmarek 26,31s 50m stylem grzbietowym (kat. I): 1. Bogdan Dubiński 40,80s 200m stylem grzbietowym (kat. D): 1. Marcin Kaczmarek 2:07.39 min. 800m stylem dowolnym (kat. I): 1. Bogdan Dubiński 13:11.76 min. 100m stylem zmiennym (kat. C): 1. Agnieszka Kaczmarek 1:10.46 min. 50m stylem motylkowym (kat. C): 2. Agnieszka Kaczmarek 31,05s

