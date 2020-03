13-15.03: Weekendowy rozkład jazdy

Mecz koszykarzy, futsalistów i rezerw piłkarskiej Legii zostały odwołane z powodu epidemii koronawirusa. Nie odbędzie się także mnóstwo spotkań młodzieżowców. Mecz Lech - Legia rozegrany zostanie bez udziału publiczności (w sobotę o 20:00), podobnie jak spotkania naszych przyjaciół. W ten weekend mecze, których nie odwołano, śledzić można tylko za pośrednictwem telewizji. Rozkład jazdy: 13.03 g. 20:00 FC Den Haag - Fortuna Sittard 14.03 g. 15:00 Radomiak Radom - Odra Opole 14.03 g. 18:00 Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 14.03 g. 20:00 Lech Poznań - Legia Warszawa 15.03 g. 12:40 GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec Młodzież: W związku z działaniami prewencyjnymi w zakresie koronawirusa SARS-CoV-2, treningi i mecze drużyn młodzieżowych zostały odwołane, podobnie jak turnieje, w których miały brać udział. W czwartek oficjalnie odwołano też mecze CLJ. Turniej "Nieoficjalne Mistrzostwa Polski U14" (rocznik 2006 i mł.) - odwołany; przeniesiony wstępnie na czerwiec. Miętne, 14-15 marca 2020 r. W turnieju współorganizowanym przez Drukarza, miał wziąć udział szereg drużyn z krajowej czołówki, jak również mocni konkurenci z Ukrainy. Grupa A: Warta Poznań, CWZS Bydgoszcz, Escola Varsovia, Arsenal Kijów Grupa B: Legia Warszawa, Arka Gdynia , Miedź Legnica, FC Lwów Grupa C: Drukarz Warszawa, Motor Lublin, Elana Toruń, FC Wrocław Academy Grupa D: Jagiellonia Białystok, MKS Polonia Warszawa, ŁKS Łódź, FC Atlet Kijów

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Bartosz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trzeba natychmiast zamknąć ligę zanim będzie za późno ludzie opamiętajcie się wirus szaleje zamknijmy To zanim będzie za późno i wirus na zniszczy! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.