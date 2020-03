Mecz z Arką bez udziału publiczności

Premier Mateusz Morawiecki zajął stanowisko odnośnie organizacji imprez masowych. Mecze koszykarzy będą odbywać się zgodnie z terminarzem, ale bez udziału publiczności. To oznacza, że piątkowe spotkanie Legii z Arką Gdynia na Bemowie zostanie rozegrane bez kibiców.



- Podjęliśmy decyzję, że mecze na szczeblu PZKosz będą odbywały się zgodnie z terminarzem, ale bez udziału publiczności. Taka sytuacja będzie miała miejsce do odwołania. Mamy jednocześnie nadzieję, że kibice będą mogli jak najszybciej wrócić do hal i wspólnie przeżywać sportowe emocje - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Energa Basket Ligi i Polskiego Związku Koszykówki.