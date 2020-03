Prezes Ekstraklasy: Pracujemy z klubami nad rozwiązaniami

Wtorek, 17 marca 2020 r. 18:00 Woytek, źródło: Ekstraklasa SA

We wtorek UEFA podjęła wstępne decyzje dotyczące granicznych terminów końca sezonu w każdej lidze, turniej Euro 2020 został przeniesione na przyszły rok. Jak informuje Ekstraklasa dalsze prace i uzgodnienia terminów mają być prowadzane przez UEFA w ramach grup roboczych. Na bazie tych rozwiązań, mających wpływ na dwa kolejne sezony, Ekstraklasa wraz z PZPN i klubami będzie wypracowywać scenariusze wznowienia rozgrywek.



- Zwracaliśmy uwagę, że do rozegrania sezonu do końca, konieczne było nie tylko przesunięcie Euro, ale także rund kwalifikacyjnych w pucharach europejskich, w których nasze drużyny miały pierwotnie wystartować już w pierwszym tygodniu lipca. Teraz decyzje UEFA dają taką możliwość – mówi prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki. - Musimy jednak cały czas pamiętać, że wznowienie meczów i dokończenie sezonu będzie ostatecznie uzależnione od sytuacji w kraju oraz decyzji klubów i PZPN. Niezależnie, pracujemy z klubami nad rozwiązaniami mającymi na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii dla ligi – dodaje Animucki.



W analogiczny sposób do UEFA ma działać sztab kryzysowy, który Ekstraklasa organizuje od początku tygodnia. Zajmie się on wypracowaniem rozwiązań łagodzących negatywne skutki wyjątkowej sytuacji zawieszenia rozgrywek. Wszystkie kluby wytypowały już swoich ekspertów. Będą oni działać w tematycznych grupach roboczych obejmujących aspekty: formalno-prawne, finansowe, marketingowe i sportowe. Wspólnie z ligową spółką mają zająć się wypracowaniem propozycji wprowadzenia nadzwyczajnych regulacji dotyczących rozgrywek, realizacji umów z zawodnikami czy harmonogramu i zakresu przepisów licencyjnych.