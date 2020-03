Bieg pamięci A. Gmitruka przełożony na czerwiec

Pierwszy bieg im. Andrzeja Gmitruka, poświęcony ś.p. trenerowi bokserskiej Legii, który był zaplanowany na niedzielę, 22 marca, odbędzie się w innym terminie - poinformowali organizatorzy wydarzenia, z powodu epidemii koronawirusa. 10-kilometrowy bieg spod stadionu Legii w kierunku kolumny Zygmunta, zostanie przełożony na czerwiec. O dokładnym terminie poinformujemy w przyszłym tygodniu. "Prosimy wstrzymać się do tego czasu z decyzją o ewentualnej rezygnacji z biegu" - apelują organizatorzy. Przypomnijmy, że zysk z tego wydarzenia przekazany zostanie wdowie po Andrzeju Gmitruku. W związku z powyższym, przedłużone będą zapisy na bieg , podczas którego na zniżki mogą liczyć posiadacze karnetów na mecze Legii. W zawodach będzie mogło wziąć udział 990 zawodników, obowiązuje limit min. 16 lat. Posiadacze karnetów na mecze Legii zapłacą za pakiet startowy 40 złotych (bez koszulki) lub 50 złotych (z koszulką). Ceny dla pozostałych to odpowiednio 80 i 100 zł. Trasa (1 pętla 10 km): Łazienkowska – Rozbrat – Przemysłowa – Koźmińska – Górnośląska – Czerniakowska – Ludna – Solec – Dobra – Karowa – Furmańska – Bednarska – Krakowskie Przedmieście – pl. Zamkowy – Senatorska – Miodowa – Kozia – Trębacka – Focha – Ossolińskich – Krakowskie Przedmieście – Karowa – wiadukt Stanisława Markiewicza – Browarna – Topiel – Kruczkowskiego – Rozbrat – Myśliwiecka – Łazienkowska

Arek - 10.03.2020 / 23:59, *.tpnet.pl A mnie ciekawi, dlaczego w tym biegu mogło wziąć udział 990 osób, a nie np. 1916. No chyba, że to chodzi o imprezę masową. odpowiedz

Legia - 10.03.2020 / 18:35, *.chello.pl A co z osobami które wygrały pakiety w konkursie? odpowiedz

