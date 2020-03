Mecze Ekstraklasy bez udziału mediów

Środa, 11 marca 2020 r. 09:36 Woytek

Po decyzji władz państwa o odwołaniu wszelkich imprez masowych z udziałem publiczności Ekstraklasa przesłała do wszystkich klubów wytyczne dotyczące pracy mediów w nadchodzących dniach. Zgodnie z nimi żadne zewnętrzne media nie będą miały wstępu na stadiony. Mecze obsługiwać będą jedynie przedstawiciele telewizji posiadających prawa do transmisji i media klubowe.



Oznacza to, że nie będziemy mogli przygotować dla Was autorskich materiałów z najbliższych spotkań. Do dyspozycji będziemy mieli jedyne materiały dostarczone przez Legię i Ekstraklasę.