Warszawski Festiwal Piwa przełożony

Czwartek, 12 marca 2020 r. 06:30 Fumen, źródło: Legionisci.com

Warszawski Festiwal Piwa, który zaplanowano na dni 26-28 marca na stadionie Legii, nie odbędzie się w tym terminie. W imprezie uczestniczy zazwyczaj blisko 20 tys. osób. - Nie odwołujemy, nie zamykamy i nie likwidujemy Festiwalu. Zmieniamy jedynie termin - poinformowali organizatorzy imprezy.



- Ta decyzja była jedną z najtrudniejszych, z jaką przyszło nam się mierzyć od początku organizacji Festiwalu. Czujemy się odpowiedzialni za Wasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego zgodnie z zaleceniami władz naszego kraju podjęliśmy decyzję o zmianie terminu 12 Warszawskiego Festiwalu Piwa.



Ta edycja festiwalu miała być lepsza od wszystkich poprzednich. Pracowaliśmy ciężko, włożyliśmy w to serce i byliśmy naprawdę dumni z tego, co zaprezentujemy Wam pod koniec marca. Nigdy nie mieliśmy tak rozbudowanych atrakcji, tylu wystąpień, degustacji, doskonałych zagranicznych browarów, akcji charytatywnych. Także wystawcy stanęli na wysokości zadania i przygotowali piwa na światowym poziomie, często specjalnie na Festiwal.



Nie chcemy tego zaprzepaścić. Dlatego nie odwołujemy, ale przesuwamy termin. Nie znamy przyszłości, nie wiemy jak rozwinie się sytuacja. Dlatego w tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć konkretnie na kiedy. Ale będziemy Was informować tak wcześnie, jak to tylko możliwe. To bardzo trudna i nietypowa sytuacja, która jeszcze nigdy nie miała miejsca - czytamy w komunikacie.



Osoby, które kupiły wejściówki na to wydarzenie, mogą zwrócić je za pośrednictwem Eventim.pl. Jednocześnie organizatorzy zapewniają, że bilety zachowują swoją ważność.