Charytatywna Gala Boksu Fundacji Legii przełożona

W związku z rozwojem sytuacji związanej z koronawirusem, Charytatywna Gala Boksu Fundacji Legii, która miała się odbyć 28 marca 2020, zostanie przełożona na inny termin. Zarówno współorganizatorzy, jak i zawodnicy, w tym Andrzej Fonfara oraz Marek Saganowski włożyli wiele pracy w przygotowanie tego wydarzenia. Wierzymy, że ta praca nie pójdzie na marne, a przełożenie Gali ostatecznie okaże się tylko działaniem profilaktycznym. Serdecznie przepraszamy za niedogodności, dziękujemy za zrozumienie i już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy na Galę w nowym, jesiennym terminie. O szczegółach poinformujemy tak szybko, jak będzie to możliwe - poinformowali organizatorzy wydarzenia.

