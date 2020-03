Vesović trafi latem do Grecji?

Jak informują media w Czarnogórze, Marko Vesović może już w letnim oknie transferowym pożegnać się z Legią Warszawa. Zawodnik miałby trafić do Panathinaikosu i zastąpić tam Matthiasa Johanssona, któremu wraz z końcem czerwca kończy się kontrakt. Szwed jest prawym defensorem, który w tym sezonie rozegrał 25 meczów. Vesović gra w Legii od dwóch lat, a w Warszawie świętował mistrzostwo i krajowy puchar. Obecnie jest pewnym punktem drużyny Aleksandara Vukovicia. Czarnogórzec dla stołecznego zespołu zagrał łącznie w 75 meczach, w których strzelił trzy bramki . Jego umowa ze stołecznym klubem wygasa w połowie 2021 roku. Nad transferem Vesovicia do Grecji mają już pracować jego agenci. Panathinaikos zajmuje obecnie czwarte miejsce w greckiej ekstraklasie. W poprzednim sezonie zajął ósmą lokatę.

Tomek - 2 godziny temu, *.17.1 Panathinaikos malaka! tak gwoli przypomnienia 1996 roku :) odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Vesovic outtttttt odpowiedz

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Panathinaikos to niech Nagya wykupi. A, zapomniałem. Nie ma za co. Już widzę jak Veso tam leci. odpowiedz

kkk - 15 godzin temu, *.47.156 No to już wiadomo dlaczego w ostatnich meczach grał przyzwoicie,jak nie on,zawsze można lepszy kontrakt dostać,niech leci,żadna strata odpowiedz

oLaf - 14 godzin temu, *.vectranet.pl @kkk: to samo pomyślałem! : ) odpowiedz

varsovian - 12 godzin temu, *.orange.pl @oLaf: Moja pierwsza myśl była identyczna odpowiedz

idoL - 16 godzin temu, *.vectranet.pl niezly jest do koniczynek sie nadaje jak nie ma nikogo chetnego z zachodu przebije sie i bedzie gral, my zawsze do chyba wszystkich mowimy niech idzie zadna strata a pozniej 20 bramkarzy np. w 10 lat trudno ich pamietac troche sie opamietajcie gdzie my w tym naszym scoutingu i akademiami znajdziemy nastepcow aha no i zeby byli lepsi i nazwiska zapamietane Legionista odpowiedz

eri - 17 godzin temu, *.amazonaws.com Vesović ma swoje momenty ale moim zdaniem za dlugo holuje pilke wtedy kiedy nie trzeba... taki ze mnie ekspert ;) odpowiedz

bronek49 - 18 godzin temu, *.chello.pl Stolarski na pewno nie jest gorszy od Vesowica odpowiedz

Djfjf - 12 godzin temu, *.vectranet.pl @bronek49: Na pewno nie jest lepszy, a czy gorszy to już temat na dyskusje.. odpowiedz

Siwy - 19 godzin temu, *.as43234.net A czy agenci dostali zielone światło od zarządu na ten transfer? Bo jak dla mnie to chłop ma kontrakt do 06.22 więc mogą działać co najwyżej towarzysko odpowiedz

kibic - 12 godzin temu, *.chello.pl @Siwy: raczej ma kontrakt do 06.2021 odpowiedz

Iski - 19 godzin temu, *.inetia.pl Lepszego nie będze. Hlousek inny defensor, w pierwszym sezonie gdy był w formie był super, później nieco topnial, koniec końców Europy nie podbilismy z tamtym składem. Tu Veso myślę że podobnie, ale nie zestarzał się tak, bo i nie ma takiego wieku jeszcze. Może Grecy idą po swoje i patrzą już za horyzont, Koniczynki może już drażni tam tylko repretentujacy rywal z Pireusu. Zdecydowanie - ten Piłkarz to w moim odczuciu poziom wyższy niż sygnowana logiem banku pko liga, czy wice szefowie ztlumione przez Piasta mistrzostwo, i inny komunikacyjny bałagan, to chyba trwa w nieskończoność, że powinni o tym robić memy.

Pozytyw, że może koledzy z Grodziska tam z działają cuda, by znowu Nowych Karbownikow do seniorskiej kadry wciela, a nie jak kiedyś Lewego czy Szczęsnego wypuścić z rąk. Pozdro odpowiedz

L56 - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl A nie może wcześniej? odpowiedz

radzio - 20 godzin temu, *.inetia.pl Obstawiam eklase do 30 kolejki, czyli Legiunia praktycznie mistrz odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 21 godzin temu, *.centertel.pl Niech idzie żadna strata, uważam że Stolarski powinien grać, a jego na siłę promuje Vuko. On nawet wrzucić piłki w pole karne nie potrafi a w defensywie też robi babole więc niech idzie jak dają niezły hajs to szerokiej drogi. odpowiedz

hektor - 21 godzin temu, *.orange.pl Good bye

odpowiedz

oh no! - 21 godzin temu, *.plus.pl Veso stay! odpowiedz

JawnyPrzeciwnikTajnychWspółpracowników - 22 godziny temu, *.chello.pl To może młodego Filę z Lechii na zastępstwo? odpowiedz

Nick - 21 godzin temu, *.vectranet.pl Ja osobiście jestem zdecydowanie na tak, bardzo dobry zawodnik, moim zdaniem spokojnie dałby radę wejść w buty Veso. odpowiedz

Wolfik - 21 godzin temu, *.mm.pl @JawnyPrzeciwnikTajnychWspółpracowników: Mamy w składzie Pawła Stolarskiego. I za niego ewentualnego następcy szukać. odpowiedz

