Pięć medali legionistów na MPJ

Pięć medali zdobyli zawodnicy Legii na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w squasha, które odbyły się w Poznaniu. Legioniści zdobyli dwa złote medale oraz trzy brązowe. W kategorii wiekowej do lat 9. triumfował Mateusz Lohmann, w rywalizacji U-11 równych sobie nie miał Szymon Lohmann. Martyna Malinowska była trzecia w kat. U-13, Antoni Jakubiec zajął miejsce trzecie w rywalizacji w kategoriach wiekowych U-9 oraz... U-15. Antek w meczu o trzecie miejsce wyraźnie starszej kategorii wiekowej wygrał po meczu trwającym 41 minut i 38 sekund, przegrywając już 0:2 w setach. Bardzo blisko podium była Nadia Budzik, która zajęła miejsce 4. w kat. U-9 oraz miejsce dziewiąte w kat. U-11. Walkę o brąz w kat. U-15 przegrała po pięciosetowej rywalizacji Zofia Parafiniuk i ostatecznie została sklasyfikowana na miejscu czwartym. Podobnie jak Kazimierz Leszczyński w kat. U-11. Legionista przegrał najpierw 2-3 walkę o finał, a następnie również 2-3 przegrał spotkanie o miejsce trzecie. Marcelina Bąk w kat. U-11 była dziesiąta, Franek Choduń w U-9 ósmy, Mateusz Gajek siódmy, Zofia Głogowska w U-11 ósma, Natalia Łukawska w U-13 siódma, Ewa Kozłowska 6. w kat. U-13, Jan Żemojcin siódmy w U-15, Maciej Kubrowski 8. w U-13, Tymon Pawluk 12. w U-13, Igor Anisiewicz 6. w U-15, Antoni Olech 8. w U-15, Dominik Mozer 12. w U-15, Jan Szcześniak 17. w U-17, Michał Sienkiewicz 19. w U-17.

