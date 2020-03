Musiał sędzią meczu z Lechem

Tomasz Musiał został wyznaczony do sędziowania meczu 27. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. W obecnym sezonie arbiter z Krakowa prowadził 4 mecze stołecznego zespołu (3-1 Raków, 2-1 Lech, 1-2 Zagłębie, 2-0 Lechia). Lechowi sędziował 3 razy (1-1 Jagiellonia, 1-2 Legia, 1-1 Śląsk). Na liniach pomagać mu będą Sebastian Mucha i Jakub Ślusarski, sędzią technicznym będzie Sebastian Krasny, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Gil i Marcin Borkowski. Obsada 27. kolejki Ekstraklasy: ŁKS Łódź - Górnik Zabrze, sędzia: Paweł Gil (Lublin) Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa, sędzia: Wojciech Myć (Lublin) Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Piast Gliwice - Wisła Kraków, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Lech Poznań - Legia Warszawa, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków) Cracovia - Jagiellonia Białystok, sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Lechia Gdańsk - Arka Gdynia, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork) Wisła Płock - Korona Kielce, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)s

Hugon - 14 minut temu, *.vectranet.pl Następny drukarz .Pozwala grać ostro ale tylko dla przeciwników LEGII. odpowiedz

Sędzia - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kurwa przybył jebany sędziuje mecz Lechia Gdańsk arka Gdynia. Ta kurwa powinna zostać zawieszona odpowiedz

kałdun - 2 godziny temu, *.centertel.pl Sędziuj, tylko gościu bez numerów. odpowiedz

Zu(L)us - 7 godzin temu, *.centertel.pl Jasne 3 punky ďla amikii odpowiedz

Walerek - 7 godzin temu, *.netfala.pl No to amika już może sobie dopisać 3 punkty... odpowiedz

bu - 8 godzin temu, *.centertel.pl Ło ludzie, następny analfabeta do sędziowania. odpowiedz

Marian - 8 godzin temu, *.centertel.pl Nareszcie nasz odpowiedz

