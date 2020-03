Komentarze (37)

+ dodaj komentarz

dodaj

xax121 - 4 minuty temu, *.tpnet.pl Koniec ekstraklasy zakoncczenie sezonu bliskie. Bez mistrzostwa dla Legii. Przykro mi, tak nas wyrucch rudy przy zielonym stoliczku. odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.skyware.pl Trudno, i tak mamy Mistrza , z amiką jeszcze może mecz sie odbędzie, ale jest duże prawdopodobieństwo że zaraz nam któraś drużyna wyleci na kwarantannę przez wirusa i muszą zawisić rozgrywki, to jest nie nieuniknione. I tak to mistrzostwo nam sie należny, dzisiaj beda obradowali to na pewno będzie taki scenariusz. Szkoda pucharu z 2 maja .... odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.chello.pl Jechana komisja ligi. odpowiedz

Dziadek46 - 3 godziny temu, *.47.52 Dopóki Przesmycki będzie rządził LEGIA zawsze będzie miała pod górkę. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mowilem ze nie ma sensu bo pzpn obstanie za sedziami. Ciekawe jest natomiast to ze osobiscie bodajze boniek napisal na teitterze ze faulu nie bylo... odpowiedz

zenuś - 4 godziny temu, *.tdt.pl Umarł król .. niech żyje król ... kto napastnikiem?

nie wiem, ale oby zepchnął "Kante" na ławę, hahaha nie o to chodzi że go nie lubię tylko marzy mi się objawienie któregoś z chłopaków w dwóch najbliższych meczach... odpowiedz

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Protest Legii oddalony w imię tego, żeby liga była ciekawsza. To jest kurwa kabaret. Przecież normalnie dostało by frajerstwo jakąś trójkę i poszło tam, skąd przyszło. Ciężkie wyjazdy przed nami, ale teraz właśnie liczę na szczególną mobilizację. odpowiedz

Raf - 13 godzin temu, *.play-internet.pl A ile odsiadki dostał Lasyk za swoje wyczyny w tej kolejce? Niech zganę... odpowiedz

Kb - 14 godzin temu, *.chello.pl Nie wierzę. Nawet Boniek komentował że ta kartka to przesada. Co Kante miał zrobić? Złapać drugi oddech i odleciec? Wypaczyli wynik z Piastem a teraz jeszcze i Lechowi pomogli. odpowiedz

Alex - 13 godzin temu, *.centertel.pl @Kb: A co ma do tego Boniek? Z całym szacunkiem ale Prezes na przepisach zna się średnio. W poprzednim stuleciu patrzyło się co było pierwsze zagrane piłka czy noga. Co z tego, że nie chciał skoro o mały włos przeciwnik nie doznał poważnej kontuzji. Poczytajcie sobie przepisy - Artykuł nr 12 albo zapytajcie kogoś, kto się na tym na prawdę zna - jakiegoś sędziego a nie słuchajcie prezesa, komentatora i innego "znawcy" piłki nożnej...



Nie ma czegoś takiego "jak dla mnie żółta". Przepisy są jedne czy nam się to podoba czy nie. Atak Kante to klasyczna czerwona kartka a odrzucenie odwołania to była tylko formalność odpowiedz

lob - 13 godzin temu, *.chello.pl @Alex: jesteś dureń z amiki, a z takimi się nie dyskutuje......... odpowiedz

arbiter - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Alex:

Kto byl przy pilce a kto probowal ją w jakis dziwny sposob / wystawiajac lub zostawiajac noge/ odebrac? odpowiedz

Alex - 4 godziny temu, *.centertel.pl @lob: Teraz to mnie obraziłeś! Jestem z Małopolski, a z Amiki nie mam ani jednego sprzętu w kuchni...

P.S. Jestem od 17 lat sędzią i patrzę na to po prostu obiektywnie



Definicja "poważnego, rażącego faulu"

"Atak nogami lub atak w walce o piłkę, który naraża na niebezpieczeństwo zawodnika drużyny przeciwnej lub który wykonany został z użyciem nadmiernej siły lub brutalności, musi być traktowany jako poważny, rażący faul."



Jeżeli tego nie rozumiecie to nie mamy o czym rozmawiać... bez odbioru odpowiedz

Shreder221 - 3 godziny temu, *.chello.pl @Alex: ale odpowiedz na pytanie arbitra. Kto od kilka sekund był przy piłce a kto próbował ją odebrać? Zobacz powtórki i zachowanie zawodnika Piasta w tej sytuacji.



Akcje można by porównać do podłożenia nogi pod skaczącym legionistą. odpowiedz

arbiter - 43 minuty temu, *.centertel.pl @Shreder221:

Kolego, dokladnie o to mi chodzi. odpowiedz

kumaty - 15 minut temu, *.chello.pl @Alex: Mówisz, że jesteś sędzią, ale pewnie i sędziujesz dzieciom na WF - ie. Do tego w sprawie tej czerwonej kartki jesteś nie obiektywny.

Dla mnie nie jesteś żadnym autorytetem w dziedzinie sędziowania.

Na temat tej czerwonej kartki wypowiadały się autorytety w tej dziedzinie. Były sędzia międzynarodowy z Włoch, drugi były sędzia międzynarodowy Pan Listkiewicz, dodam, że antylegionista i polonista i Pan Boniek, którzy jednoznacznie stwierdzili, że jak już kartka to co najwyżej żółta. Dzisiejsza piłka nożna to sport kontaktowy. Sędziowie musieli by po paru zawodników wyrzucać na każdym meczu.

Byłem na meczu i ten faulowany padł jak rażony prądem, a po czerwonej kartce dla Kante wstał i hasał po boisku do końca meczu jak młody Bóg. odpowiedz

marco polo - 14 godzin temu, *.chello.pl Już przed meczem można było się domyśleć że to coś na varze i to coś co sędziuje Legii mecz zrobią wszystko żeby nas skrzywdzić . I tak było. odpowiedz

Mruk - 15 godzin temu, *.tpnet.pl Tylko dwa mecze po takim wejściu ....to jakiś absurd.. odpowiedz

Cwks - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Mruk: pajac jesteś i tyle sam mu pod nogę wszedł A jak by Kanta źle etanol i się okłamał to czuje by kur.... była by wina???? odpowiedz

Mruk - 13 godzin temu, *.tpnet.pl @Cwks: Ciekaw jestem Twojej interpretacji gdyby: Milewski był Legionistą a Kante grał w barwach Piasta........ szkoda czasu na dyskusje ..... odpowiedz

Bródno - 13 godzin temu, *.chello.pl @Mruk: To po co się udzielasz? odpowiedz

Grzegorz - 15 godzin temu, *.play-internet.pl Banda , oszukali podobnie jakdali wygraną szpili odpowiedz

Bidon - 15 godzin temu, *.tpnet.pl Czerwona ewidentna nie wiem po co tu sie z jakimis odwolaniami wyglupiac. odpowiedz

lob - 15 godzin temu, *.chello.pl @Bidon: co najwyżej żółta i to dla obydwóch... odpowiedz

Hg - 15 godzin temu, *.chello.pl @Bidon: ty dzban jesteś nie bidon odpowiedz

(L)egia - 15 godzin temu, *.virginm.net Ch*je. Aby tylko emocji było więcej... Dziadostwo. odpowiedz

lw73 - 15 godzin temu, *.chello.pl Dwa mecze bez Kante chyba że...…….. liga się nagle zakończy odpowiedz

L fan - 16 godzin temu, *.chello.pl Przybył i Lasyk do 1 ligi dziady odpowiedz

lw73 - 15 godzin temu, *.chello.pl @L fan: Albo jakiejś A klasy to by z nimi kibice po meczu policzyli odpowiedz

lob - 15 godzin temu, *.chello.pl @L fan: dostali zadanie i " dobrze " je wykonali... za to będzie nagroda w postaci sędziowania meczu pierwszej rundy kwalifikacji LE...lub pucharu pocieszenia. odpowiedz

FWK - 16 godzin temu, *.play-internet.pl Chociaz ciezki jest czas..! Beda kibice za Legia szli..! Nie pokona nas juz nikt..! odpowiedz

Jacek - 17 godzin temu, *.85.131 Słabo odpowiedz

MAKEN - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl Zakończyć rozgrywki Ekstraklasy. I wyłonić Mistrza Polski. :) odpowiedz

Hugon - 12 godzin temu, *.vectranet.pl @MAKEN : Zakończyć i niech była minister sportu czyli MUCHA wskaże MISTRZA.Albo Jarosław. odpowiedz

lucho_83 - 17 godzin temu, *.chello.pl PZPN...PZPN.... odpowiedz

Ole - 17 godzin temu, *.net.pl ,,rażąca,, argumentacja odpowiedz

ding - 17 godzin temu, *.chello.pl "Liga będzie ciekawsza..." odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.