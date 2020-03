Sezon zawieszony do końca marca!

W piątek Ekstraklasa poinformowała, że zawiesza rozgrywki do końca marca. Oznacza to, że zaplanowane na weekend mecze nie odbędą się. NEWS AKTUALIZOWANY - Więcej szczegółów podajemy na bieżąco w tym newsie 15:44 - Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że mecze Pucharu Polski między drużynami Stal - Lech i Miedź – Legia zostały odwołane. Dalsze informacje zostaną podane w późniejszym terminie. 12:59 - Odwołane zostały także mecze w I i II lidze, co oznacza, że w kraju nie odbywają się już żadne rozgrywki piłkarskie. 12:50 - KOMUNIKAT EKSTRAKLASY: W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Polski, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy zostały przełożone. Ustalenie daty wznowienia rozgrywek nastąpi w przyszłym tygodniu po zapoznaniu się z decyzjami UEFA. Dotyczyć będą ewentualnej zmiany terminów poszczególnych rozgrywek międzynarodowych w sezonie 2019/2020 lub ewentualnymi nowymi ustaleniami nt. terminów rozgrywek międzynarodowych w sezonie 2020/2021. Ekstraklasa S.A. nie planuje wznowienia rozgrywek do końca marca 2020 roku. - W ciągu ostatniej doby przeprowadziliśmy szereg konsultacji ze Związkiem oraz z innymi ligami, które również podjęły decyzje o przełożeniu meczów. Zasięgnęliśmy także opinii organów administracji państwowej oraz władz sanitarnych. Prawdopodobną datę wznowienia rozgrywek ustalimy w zależności od aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzeniającym się koronawirusem [COVID-19] lub decyzji UEFA, dotyczących zmiany terminów poszczególnych rozgrywek międzynarodowych. W najbliższy wtorek odbędą się konsultacje UEFA z federacjami oraz ECA i European Leagues, które mogą mieć wpływ na tegoroczny kalendarz lub plany rozgrywek UEFA na kolejny sezon. W zależności od ustaleń będziemy działać na bieżąco w ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i klubami – powiedział Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A.

Grzechu - 23 minuty temu, *.orange.pl Wiadomo ze słuszna decyzja z zawieszeniem rozgrywek. Nie rozumiem tylko radości w komentarzach bo i chyba kibice nie rozumieją co się stanie jeśli nie dokończy się 37 kolejek a na to się zapowiada - otóż nie ma w ogóle możliwości aby zakończyć sezon np po 30 kolejkach ani zakończyć go po 26 i uznać ze obecna tabela jest końcowa . Regulamin nie przewiduje takich sytuacji i wybijcie to sobie z głowy . Są dwie opcje prawne : dokończyć sezon czyli 37 kolejek albo zawiesić totalnie i anulować obecny sezon . Wtedy zostanie on nierozstrzygnięty a do pucharów bierze się drużyny z poprzedniego zakończonego sezonu. Wiec co to za radość ? Piast w el. do lm, Legia w el. do Le . Znowu trudniej i miodek sznur na szyje. odpowiedz

Bubu - 6 minut temu, *.vectranet.pl @Grzechu: o widzę ,że Boguś Lesniodorski udziela Ci rad ,lub nim jestes odpowiedz

Kedar1985 - 48 minut temu, *.tpnet.pl Wiecie problem polega na tym, że jesteśmy dopiero gdzieś tydzień przed wielkim skokiem liczby zachorowań. Patrzę na różne modele danych z innych krajów to na tym etapie co jesteśmy teraz państwa tkwiły przez tydzień, gdzie dochodziło po 10-15 nowych chorych aż po tygodniu robiło się co dobę 100,200,300...500..700 zachorowań. Fakt mówię tu o Korei, Włochach, Hiszpanii, Francji czy Niemcach. My od razu wprowadziliśmy procedury, które oni wprowadzają po etapie skokowym. Ale jakoś nie wierze, że to coś da bo aby powstrzymać wirusa to trzeba by było zamknąć granicę, każde województwo oddzielić na strefy.



Także nie łudźcie się, że po dwóch tygodniach będzie już normalnie. NIE BĘDZIE. jedynie co może opóźnić gwałtowny skok zachorowań i dzięki temu przygotować Naszą opiekę zdrowia na przyjęcie setki chorych. Wiosna ani lato tego wirusa nie zatrzyma bo jest odporny na temperaturę powyżej 30 stopni.



Ani EURO w tym roku się nie odbędzie ani większość lig nie zakończy swoich sezonów. odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W maskach k...... grać

Markus Merk - 21 minut temu, *.play-internet.pl @Antek: To graj. odpowiedz

Kibic L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czy za tydzień odbędzie się teoretyczne losowanie półfinałów według planu? odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Rozgrywki zawieszone czy przerwane? Doprecyzujcie to. odpowiedz

Batonick - 2 godziny temu, *.plus.pl Na Fifie niech sezon dokończą... odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl A ja wam coś powiem faken. Nie na darmo ten wirus nazywa się koronawirus. W końcu udało mi się rozkminić jego nazwę. Nazywa się koronawirus bo Legia została mistrzem i jest koronowana na mistrza. Korona do Legii należy faken idziemy po swoje. A maciora się mrozi i wieczorem będzie siekana. odpowiedz

Maciora - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: myślałeś i znowu nic z tego faken odpowiedz

Piotr (L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Władeczek: Dzbanie jeden nic nie gadaj tu bo nie jesteś żaden fanatyk tylko zwyczajny telemaniak który siedzi na du... pie przed tv mi osobiście bardzo już brakuje trybun zdzieranie gardła od dopingu ale rozumiem zdrowie ważniejsze odpowiedz

fan - 2 godziny temu, *.inetia.pl W końcu będzie szansa porządnie się przygotować na eliminacje do LM xD odpowiedz

sed - 2 godziny temu, *.24.251 Brawo! Legia Mistrz! Proszę dodać koronawirusa do posezonowego quizu na pozytywne zaskoczenie roku! odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.master.pl Rozgrywki zawieszone.. idealny czas na zmianę trenera !!! odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl @Autor: Masz rację - zmień sobie trenera. Ten wpuszcza cię w maliny... odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl o rzesz k...., pięknie, Kórnik bał się że przegra z ŁKSem i zahaczy o strefę spadkową i zaczełó się!!!



Już naprawdę , dwie drużyny po 20 osób gdzie żaden nie jest chory to zamykają mecze - tyle osób to jest w KAŻDYM autobusie /wagonie metra /tramwaju w W-wie i nikt nie panikuje!!!!



Panienki jak zwykle pierwsze rejterują i zamiast grać to wolą sie opie...ać na necie a my wszyscy zasuwamy co dzień do roboty autobusem którym jeżdzą 4000 osób dziennie i problemu nie ma!



Wstyd, piłkarzyny! odpowiedz

Zdziwiony - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @oLaf: Jaki autobus pomieści 4000 ludzi? odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Zdziwiony: 4000 dziennie... pisze jak wol... Powrot do ksiazek ci potrzebny zebys zaczal widziec faktycznie co jest napisane tu i tam chlopcze.

XXX - 1 godzinę temu, *.239.160 @oLaf: Weź koło i j...nij się w czoło. odpowiedz

Pawel - 18 minut temu, *.vectranet.pl @oLaf: idiota idiota i jeszcze raz idiota odpowiedz

Walerek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Legia Mistrz Mistrz Mistrz!!! Czemu strona internetowa nie zmieniła oprawy na mistrzowską? odpowiedz

Maciej - 3 godziny temu, *.supermedia.pl @Walerek: zawieszona i wznowiona w późniejszym terminie. Umiesz czytać? odpowiedz

Jimmy L - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de No to Legia mistrzem !!!!! Obawialem sie tego meczu z Kartoflem, a tak to juz pozamiatane nie ma takiej sily zeby ten sezon dokonczyc, w skali calego roku tylko my tj Legia zapracowala na MISTRZA Boniek i reszta to wie odpowiedz

Koczkin - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Jimmy L: cieszy Cię mistrzostwo zdobyte przy stoliku? odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Koczkin: bilans musi wyjść na zero. odpowiedz

Jimmy L - 29 minut temu, *.t-ipconnect.de @Koczkin: Nie przy stoliku a przy 8 punktowej przewadze, Inne Kluby mialy taki sam czas na zdobycie tych punktow jak my. I wierz mi nie mialy by z tym takich problemow jak ty teraz odpowiedz

żartowniś - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Czy w przypadku ogłoszenia Legii Mistrzem Polski będzie feta na Starówce? odpowiedz

Szyszko - 3 godziny temu, *.plus.pl @żartowniś: z całowaniem odpowiedz

D - 3 godziny temu, *.chello.pl @żartowniś: No a jak odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.master.pl Czyli sezon bez mistrza odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Arek: Wszystko zapewne będzie zależało od UEFY, zapewne będą rozważane różne warianty. Zatem ten o którym mówisz też jest możliwy.



Koszykarki już oficjalnie zakończyły sezon w Polsce, mistrz został wyłoniony po rozegraniu 21 (z 22 planowanych) kolejek sezonu zasadniczego bez rozgrywania play-offów. Zatem taka możliwość również istnieje. odpowiedz

Mirek - 4 godziny temu, *.surfer.at Czy wyjazd do Krakowa aktualny?

Pytam bo według transparentu niestraszny nawet wirus Ebola odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mirek:

Transparenty swoje prawdziwe życie swoje...... odpowiedz

(L) jak Legia - 2 godziny temu, *.chello.pl @Mirek: nie wpuszczą nas odpowiedz

SZCZERY - 4 godziny temu, *.protnet.pl PO CO DOGRYWAĆ LIGĘ? PO PROSTU MOŻNA BYĆ UZNAĆ, ŻE LEGIA JEST MISTRZEM ALE NA INNYCH ZASADACH , WIĘC TAKI MISTRZ NA 50 % odpowiedz

Kuba - 4 godziny temu, *.246.135 Nie ma co sie oszukiwac, ale to akurat dla Legii jest bardzo dobre rozwiązanie z kilku powodow:

1. Jest liderem z przewagą i to inni niech sie martwią

2. Sytuacja kadrowa na sobote bylaby fatalna... kontuzje: Pekharta, Novikovasa, Luqiego + kartkowiczów.

3. Pierwszy mecz zagramy z Arka u siebie, wtedy brak Wszołka i Kante nie będzie problemem

4. Na ostatnie mecze tej rundy (lech i wisla) zagramy w opytymalnym skladzie

5. LEGIA MISTRZ !!!! odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.orange.pl Powinni dograć do 30 kolejek przy pustych trybunach i definitywnie zakonczyć sezon.

Albo w obecnej chwili go zakończyć , tylko wtedy cała Polska będzie gadała że Legia zdobyła mistrza przy stoliku. odpowiedz

kibic - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Liga niedokończona to liga bez mistrza ,trzeba to sobie powiedzieć a nie radośnie podskakiwać ,bo Legia na czele .Czy jak wybuchła wojna to przyznawano jakieś tytuły ,nie ,nawet po wojnie . odpowiedz

Calb - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @kibic: no tak, ale taki brak rozstrzygnięć w ligach storpedowałby europejskie puchary w przyszłym sezonie. A chyba nikt nie wyobraża sobie roku przestoju. odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Calb: To będą się posiłkować rozstrzygnięciami z poprzedniego sezonu, a może LM też będzie bez roztrzygnięcia i podkładka gotowa... odpowiedz

Arturqwe - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Legia dzisiaj mistrzem odpowiedz

tekken (L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Punkty nabite. Jest przewaga i jest dobrze:) odpowiedz

tekken (L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Punkty nabite. Jest przewaga i jest dobrze:) odpowiedz

Gienek - 4 godziny temu, *.netfala.pl To już pewnie koniec sezonu 2019/2020. Wątpię, żeby sytuacja koronarowirusem uspokoiła się do końca kwietnia, maja... Świętujmy zdobycie Mistrza w domach w ten weekend! Szkoda, że w takich okolicznościach... odpowiedz

Kuba - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Gienek: Wódka, race, striptizerki, świętujmy razem z Gienkiem! odpowiedz

Bln - 4 godziny temu, *.play-internet.pl A jak przyjdzie grać co trzy dni to taki Stokowiec czy Probierz będą mieli powody do płaczu bo jak tak można odpowiedz

Marcin - 4 godziny temu, *.151.5 Prosta sprawa.Euro przełożyć na 2021 i dać wszystkie rozgrywki krajowe i UEFA dokończyć do końca czerwca.Zrezygnować z Ligi Narodów i od września grac eleminacje MŚ 2020. odpowiedz

Marcin - 4 godziny temu, *.151.5 @Marcin: 2022 miało być odpowiedz

PrawaStronaMiasta - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Jedyna słuszna decyzja. odpowiedz

Marcin - 4 godziny temu, *.eircom.net Pewnie to koniec rozgrywek w tym sezonie. odpowiedz

Kuba - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Marcin: Cały świat się zatrzymał, inne ligi, inne rozgrywki sportowe dosłownie wszędzie, ALE ludzkość zna już lekarstwo na wirusa i myślę, że za jakiś czas wszystko wróci do normy. Wznowimy ligę, może okroimy ją do rundy zasadniczej, później eliminacje do Ligi Mistrzów. Bądźmy dobrej myśli! odpowiedz

