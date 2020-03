Mecze koszykarzy i futsalistów odwołane

Czwartek, 12 marca 2020 r. 10:55 Woytek

Decyzją Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki SA, organizatora rozgrywek Energa Basket Ligi, rywalizacja o mistrzostwo Polski w sezonie 2019/2020 zostanie zawieszona od 12 do 25 marca 2020 r. Oznacza to, że piątkowy mecz Legii z Arką Gdynia nie odbędzie się.

Nie odbędzie się również zaplanowany na niedzielę mecz futsalistów Legii z Victorią Solec nad Wisłą - rozgrywki zostały zawieszone do 30 marca.