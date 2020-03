27. kolejka Ekstraklasy (przełożona)

Zaplanowane na weekend mecze 27. kolejki Ekstraklasy zostały przełożone w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem. Termin wznowienia rozgrywek nie jest znany. 27. kolejka Piątek 13.03. godz. 18:00 ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (C+ Sport) godz. 20:30 Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (C+ Sport) Sobota 14.03. godz. 15:00 Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin (nSport) godz. 17:30 Piast Gliwice - Wisła Kraków (C+ Sport) godz. 20:00 Lech Poznań - Legia Warszawa (C+ Sport / TVP Sport) Niedziela 15.03. godz. 15:00 Cracovia - Jagiellonia Białystok (C+ Sport) godz. 17:30 Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (C+) Poniedziałek 16.03. godz. 18:00 Wisła Płock - Korona Kielce (C+ Sport) Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Władeczek - 6 godzin temu, *.netfala.pl Mistrz Mistrz Legia Mistrz faken!!! odpowiedz

Juri - 7 godzin temu, *.centertel.pl Hanysy nie pojechli do żydów.

Liga zawieszona do odwołania. odpowiedz

Grzegorz - 6 godzin temu, *.skyware.pl @Juri: oby to była prawda, wiadomość potwierdzona ???? odpowiedz

Władeczek - 6 godzin temu, *.netfala.pl @Juri: Czyli już mamy mistrza??? Faken chłodze maciore. odpowiedz

Alan - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Ci którzy życzą sobie MP juz teraz zapomnieli chyba o 93 roku i naszych pretensjami do fanów Lecha i Pzpn..... dajcie spokój koledzy aż takimi hipokrytami chyba nie jesteśmy PRAWDA ? odpowiedz

Tomek - 7 godzin temu, *.113.189 @Alan: W 1993 r. trochę inaczej to wyglądało niż wygląda dzisiaj. Do dzisiaj nikt nikomu nic nie udowodnił a mistrz został wyłoniony przy zielonym stoliku. Dzisiaj sytuacja w tabeli jest jasna. Na chwilę obecną Legia jest mistrzem. Oczywiście lepiej by było gdyby liga zakończyła się po 37 kolejkach z kibicami na trybunach ale chyba nie ma sensu ryzykować i na siłę grać skoro nawet sami piłkarze tego nie chcą. odpowiedz

Felek - 7 godzin temu, *.netfala.pl @Alan: Co ty porównujesz 93 rok do dzisiejszej sytuacji? Wtedy mistrz został wyłoniony przy zielonym stoliku. Został nim lech-złodziej. W Poznaniu zachowali się bez honoru, ale nie od dziś wiadomo, że to ludzie bez honoru. Nikt nikomu nic nie udowodnił do dziś. Oni sami mieli udowodnioną korupcję ale żeby nie być zdegradowanym frajerzy grają na licencji amiki. Dziś Legia sama wypracowała sobie pozycję w tabeli i jeśli sezon będzie skrócony to mistrz będzie całkowicie zasłużony i uczciwie zdobyty. Choć wiadomo każdy wolałby, żeby było 37 kolejek z kibicami na trybunach. odpowiedz

Alan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Felek:

Jest jeszcze tak dużo kolejek ze MP może być przynajmniej 5 druzyn a nasza liga jest nieobliczalna dlatego te mistrzostwo nie było by w pełni zasłużone jak inne. odpowiedz

singspiel - 4 godziny temu, *.atman.pl @Alan: ale my nie jesteśmy na 3 miejscu w tabeli jak wtedy Lech odpowiedz

Grzegorz - 7 godzin temu, *.skyware.pl Parodia , te rozgrywki powinny być zawieszone, zdrowie jest najważniejsze, co ta kolejka da i tak LEGIA MISTRZEM, tylko czekać jak zaraz kwarantanna wyskoczy w jakieś drużynie, jedziemy do Poznania dużego ogniska wirusa, [piłkarze maja rodziny , jak przegramy oni maja satysfakcję, najważniejsi w drożynie nie grają, honor w takiej sytuacji należny włożyć do kieszeni zdrowie nas, piłkarzy i ich rodzin najważniejsze, siedzę w tym po uszy i orientuje się, nie sieję paniki ale PZPN niech sie ogarnie, patrzcie na ligi zagraniczne, pieniądze to nie wszystko, Błaszczykowski naświetlił prawdę.... odpowiedz

Karol - 7 godzin temu, *.chello.pl @Grzegorz: człowieku, ten wirus w 80% przypadków przechodzi łagodnie a osoby w ciężkim stanie to albo starsi albo chorzy na inne choroby. Równie dobrze liczba zakażonych może być 10 razy większa od podawanej bo większość osób tego wirusa mogła już przezwyciężyć bezobjawowo. Pamiętaj że w mediach sieją niepotrzebny ferment a większość osób ma już dość słuchania o tym. odpowiedz

Przemko - 8 godzin temu, *.netfala.pl To może być ostatnia kolejka eklapy w tym sezonie. Legio przypieczętuj kolejny raz mistrzostwo w pyrowie. Niech to staje się tradycją. odpowiedz

Filip_Legionista - 8 godzin temu, *.230.231 @Przemko: bardzo byśmy chcieli, żeby Legia tam wygrała, choć obawiam się czy wogóle zagrają... odpowiedz

