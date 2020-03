Konferencja

Żuraw: Atutem Legii jest jej konsekwencja

Piątek, 13 marca 2020 r. 10:52 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Obecna sytuacja jest bardzo trudna i skomplikowana. Stosujemy się do wszystkich zaleceń rządu i PZPN. Jeżeli należy rozegrać mecz bez kibiców, to my to respektujemy. Jeżeli pojawi się decyzja o zawieszeniu ligi, to również się do tego zastosujemy. Wszystkie te komunikaty docierają do piłkarzy. Jednak przygotowujemy się do meczu z Legią w normalny sposób. Nic się w tym temacie nie zmienia - powiedział na konferencji przed sobotnim meczem Dariusz Żuraw trener Lecha Poznań.



Specjalny apel do PZPN w sprawie zagrożenia epidemiologicznego wystosował Jakub Błaszczykowski. Piłkarz Wisły po konsultacji z niektórymi piłkarzami i ludźmi ze świata piłki namawia do przemyślenia decyzji o kontynuacji rozgrywek. - Kuba się ze mną nie kontaktował w tej sprawie. Nie mam również sygnału, aby ktokolwiek z klubu z nim rozmawiał na ten temat. Mieliśmy niedawno spotkanie z naszym doktorem. Przekazał nam wszystkie zalecenie odnośnie profilaktyki, do których wszyscy w klubie się stosujemy. Robimy wszystko co możliwe z naszej strony, aby nic złego nam się nie przydarzyło.



- Mecz z Legią jest dla nas bardzo ważny. Tak samo zresztą jak każdy przeciwko tej drużynie. Teraz możemy trochę wróżyć z fusów, ponieważ taka naprawdę nie wiemy ile jeszcze zostało nam spotkań w tym sezonie. Starcie z Legią to dla nas po prostu mecz, który chcemy wygrać. Co będzie dalej? Zobaczymy. Będziemy czekać na wszelkie decyzje.



Sytuacja kadrowa



- Thomas Rogne nie zagra w sobotę. Czekamy w jego sprawie na ostatnie konsultacje z lekarzami. Wówczas podamy oficjalny komunikat. Oprócz niego wszyscy pozostali zawodnicy, których miałem do dyspozycji na mecz z Wisłą, są zdrowi i chętni do gry.



Problemy Legii



- Brak Jose Kante to nie mój problem, ale Legii. Mogą zastąpić go młodym Rosołkiem albo Mateuszem Cholewiakiem. Niewykluczone jednak, że będą szukali jakiegoś innego rozwiązania. Mamy przeanalizowane wszystkie możliwe warianty. Nie patrzymy na najbliższy mecz pod kątem Legii. Chcemy zagrać swoją piłkę i na tym się skupiamy. Atutem Legii jest jednak to, że jest bardzo stabilna i konsekwentna w swojej grze. To jest u niej bardzo widoczne.



- Trudno powiedzieć czy będziemy mieli przewagę psychiczną nad Legią. Nasi rywale zakończyli ostatnio swoją serię zwycięstw na swoim stadionie, jednak każda seria kiedyś się musi zakończyć. Nie skupiamy się na żadnych statystykach, ale na swojej grze. Gramy bez kibiców, ale jest to nasze boisko i postaramy się wykorzystać wszystkie nasze atuty, aby zdobyć trzy punkty. Bez publiczności gra się zdecydowanie inaczej. Tym bardziej, że liczyliśmy na spore wsparcie z trybun. Taka jest jednak sytuacja i musimy sobie z nią poradzić.



Brak kibiców na meczu



- To niesamowite, że kibice solidarnie nie oddają zakupionych biletów na ten mecz, bo chcą chociaż wirtualnie być z nami. Czujemy ich wsparcie. Chcemy jednak, aby zostali oni w domach i tam nas wspierali. Ze względów bezpieczeństwa nie przejeżdżajcie pod stadion, bo tutaj i tak nam nie pomożecie. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, abyście mieli przed telewizorami przyjemny wieczór. Czy z racji tego, że trybuny będą puste postaramy się używać mniej wulgarnych słów? Zastosujemy się do tego apelu. Na pewno ja się o to postaram.