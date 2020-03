Mioduski: Jedyną dobrą decyzją jest zawieszenie rozgrywek

– Musimy zachować się odpowiedzialnie, ale też pragmatycznie. Z tego punktu widzenia jedyną dobrą decyzją jest zawieszenie rozgrywek - powiedział prezes Legii Dariusz Mioduski dla Przeglądu Sportowego. – Taka decyzja powinna zapaść z dwóch powodów. Po pierwsze: to kwestia zdrowia. Po drugie: jeśli zareagujemy już teraz, to da nam to największe szanse, by za kilka tygodni dokończyć sezon. Ale musimy działać od razu, zanim pojawi się pierwszy zarażony w jakimś klubie i będzie trzeba przeprowadzać kwarantannę. Trzeba reagować, zanim ten problem pojawi się namacalnie – mówi Mioduski. Cały artykuł na na przegladsportowy.pl

Jano - 20 minut temu, *.orange.pl dopiero będzie pojazd jak zakończą definitywnie te rozgrywki i Legia mistrzem zostanie!Będzie że PZPN chciał pomóc Legii i wywołał wirusa! odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak nie wiadomo o co chodzi to trala la odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl I to jest słuszna koncepcja. odpowiedz

Batonick - 2 godziny temu, *.plus.pl Na Fifie sezon dokończyć! U mnie Majster co roku... odpowiedz

Bubu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Batonick: haaaa dobre odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl ty byś Szopen k...., najchętniej nic nie robił !



"Psy szczekają a karawana (Ekstraklapa) jedzie dalej! " tak to powinno wyglądać !!! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Trzeba mecze rozgrywac zdalnie, przez internet. odpowiedz

vuko OUT - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Po co ta panika? W ciągu miesiąca na zwykłą grypę choruje więcej ludzi niż na Koronę na całym świecie. Media robią nam wodę z mózgu!

Nie zamykać szkół, żyjmy normalnie. Zaraza przyszła i sama odejdzie ze żniwem mniejszym niż każda inna choroba, albo niż ilość wypadków na drodze.

Nic złego się nie dzieje. Ot dla ciekawości powinno się o Korononie pisać. odpowiedz

xyz - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @vuko OUT: to żyj sobie normalnie, a tym którzy mają rodziny, dzieci i wiele innych ważnych dla nich osób, które chcą chronić, pozwól żyć MĄDRZE. odpowiedz

Kami(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl @vuko OUT: Oprócz Ciebie i mnie, są jeszcze ludzie strasi, którzy są w grupie większego rzyzyka, ludzie ze schorzeniami, z obniżoną odpornością etc...to, że Tobie nic nie będzie jak się zarazisz, bo może nawet bezobjaowow przejdziesz choróbsko, nie znaczy, że możesz sobie chodzić i zarażać inncyh. W ciągu 14 dni, odwiedzając parki, kluby, stadiony i inne miejsca publiczne możesz zarazić setki, jak nie tysiące osób. Trzeba wyjąć nos z własnego tyłka i pomyśleć o innych. odpowiedz

Bnnn - 4 godziny temu, *.centertel.pl @vuko OUT: Facet , bzdury takie piszesz że się niedobrze robi . Ale czego można się spodziewać po gościu który chce żeby Vuko odszedł kiedy jest pierwszym trenerem od dawna kiedy zespół wreszcie gra coś co daje efekty i jest miłe dla oka . odpowiedz

Gruby Josek - 4 godziny temu, *.optonline.net @vuko OUT: Przez ten idiotyczny nick nie mozesz byc traktowany powaznie. odpowiedz

Tadziro - 2 godziny temu, *.centertel.pl @vuko OUT: Na przykładzie Włoch, według strony WHO, średnia ilość śmiertelnych przypadkow grypy w latach 1970-2000 (akurat takie dane znalazłem) to 120 osób ROCZNIE, czyli we Włoszech więcej osób na koronowirusa umiera dziennie, niż na grypę przez cały rok. Nie wiem w takim razie dlaczego bredzisz, że grypa grozniejsza.



PS. W Polsce, w zeszłym sezonie grypowym (od 1.09.2018 do 15.03.2019) zmarło dokładnie 108 osób odpowiedz

ding - 5 godzin temu, *.chello.pl Rzadko to robię, ale tym razem się z nim zgadzam. A mówimy o człowieku, który w ciągu pół roku chciał sprzedać czterech napastników. odpowiedz

99 - 5 godzin temu, *.chello.pl Kasa za bilety musi się zgadzać odpowiedz

Kami(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl @99: A dziwisz się? To chyba normalne, że właścicielowi klubu zależy na tym by zarabiać. odpowiedz

Leon - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo mądrze mówi. odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.25.51 hmmm czyzby Mioduski bal sie, ze Legia straci mistrzostwo? odpowiedz

Grzegorz - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @(L): zdrowie najważniejsze odpowiedz

Maciej - 5 godzin temu, *.supermedia.pl @(L): chcesz, żeby doszło do tego co się dzieje teraz w Premier League? nie mówiąc już o Serie A. Kwarantanna całego zespołu to automatycznie brak możliwości treningu itd itd odpowiedz

Luk - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @(L): właściwie jakby się tego obawiał to by chciał dograć te 4 kolejki i wnioskował o zakończenie na tym rozgrywek, przełożenie sprawi, że może pojawić się szansa na rozegranie mistrzowskiej rundy... odpowiedz

