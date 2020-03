NSŚ: Europejskie puchary 2019/20 (17)

Sobota, 14 marca 2020 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wiadomo już, że mecze Ligi Mistrzów i Europy zaplanowane na przyszły tydzień nie odbędą się. W tym tygodniu jednak spotkania rozgrywano, a część odbyła się z udziałem widzów. Ponad 3 tysiące fanów Atletico Madryt udały się na wyjazdowy mecz z Liverpoolem. Później okazało się, że część z nich rozprzestrzeniła koronawirusa w Anglii. Na trybunach Anfield Road pojawiło się ponad 52 tys. fanów, a jak wiadomo, Hiszpanie mieli styczność także z wieloma innymi ludźmi - na lotniskach, w hotelach oraz komunikacji miejskiej.



Do Lipska pojechali fani Tottenhamu. Bez publiczności odbył się mecz Valencii z Atalantą, ale Hiszpanie zebrali się licznie przed stadionem. Podobnie było na meczu PSG z BVB - paryżanie w swoim młynie wywiesili transparent "Naszym jedynym wirusem jest PSG", zaś za obiektem odpalali fajerwerki. Po zakończeniu spotkania i wywalczeniu awansu do kolejnej rundy, do swoich fanów wyszli piłkarze PSG. W Lidze Europy tylko dwa mecze rozegrane zostały z udziałem kibiców. Na przedmieściach Stambułu pojawiło się 12 tysięcy fanów na meczu Basaksehiru, w tym ponad 300-osobowa grupa kibiców FC Kopenhaga. Liczniejsza była grupa fanów Bayeru Leverkusen, która zawitała na Ibrox Park. Rangersi (na trybunach ponad 47 tys. widzów) zaprezentowali prostą choreografię.



