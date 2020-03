Kartka z kalendarza: 21 marca

Sobota, 21 marca 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

21 marca warto sobie przypomnieć dublet Marka Saganowskiego sprzed 16 lat. Jakie mecze Legia rozgrywała tego dnia na przestrzeni lat?





Mecze



Sezon 2003/04 Ekstraklasa: Górnik Łęczna 0-3 Legia Warszawa

0-1 5’ Piotr Włodarczyk

0-2 56’ Marek Saganowski

0-3 84’ Marek Saganowski



Do województwa lubelskiego na mecz z ówczesnym beniaminkiem udało się 700 kibiców „Wojskowych”, pomimo że warszawiacy otrzymali jedynie 360 biletów. Legioniści bardzo szybko zdobyli bramkę, bo już w 5. minucie po celnym dośrodkowaniu Aleksandara Vukovicia Roberta Mioduszewskiego strzałem głową pokonał Piotr Włodarczyk. Następnie podopieczni Dariusza Kubickiego wciąż byli w natarciu, ale dobrze spisywał się golkiper gospodarzy. Po zmianie stron legioniści nie zwalniali tempa. W 56. minucie z linii końcowej piłkę w pole karne zagrał Piotr Włodarczyk, następnie futbolówkę sprytnie przepuścił Łukasz Surma i z okolic 3. metra do pustej bramki wpakował ją Marek Saganowski. W 84. minucie rywali dobił „Sagan”, który zmienił tor lotu piłki wstrzelonej w pole karne przez Tomasza Jarzębowskiego. Legioniści zafundowali srogą lekcję Górnikowi, dodatkowo po tym meczu warszawiacy tracili już tylko punkt do drugiej Amiki Wronki.



Skład Legii: Artur Boruc, Wojciech Szala, Jacek Zieliński, Tomasz Jarzębowski, Marek Jóźwiak - Tomasz Sokołowski II (85' Jacek Magiera), Łukasz Surma, Aleksandar Vuković, Tomasz Sokołowski I (90' Dickson Choto) - Marek Saganowski, Piotr Włodarczyk (88' Manuel Pablo Gracia)







Sezon 1992/93 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Jagiellonia Białystok

1-0 15’ Leszek Pisz



Już po pierwszym kwadransie legioniści powinni prowadzić, m.in. kilka dogodnych sytuacji zmarnował Wojciech Kowalczyk. W 15. minucie bramkę z rzutu wolnego zdobył Leszek Pisz, który zmieścił futbolówkę w bramce z nietypowej pozycji do strzału. W drugiej części meczu za wiele się nie działo, oprócz czerwonej kartki dla Mariusza Piekarskiego. Podopieczni Janusza Wójcika dowieźli skromne prowadzenie do 90. minuty.



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Krzysztof Ratajczyk, Roman Zub (69 Radosław Michalski), Marek Jóźwiak, Juliusz Kruszankin - Dariusz Czykier, Leszek Pisz (46 Jacek Kacprzak), Maciej Śliwowski, Marcin Jałocha - Wojciech Kowalczyk, Zbigniew Grzesiak







Wydarzenie



21 marca 2019 roku do pierwszej drużyny został przywrócony Arkadiusz Malarz. Doświadczony golkiper w styczniu tamtego roku został odesłany do rezerw, ponieważ ówczesny szkoleniowiec Ricardo Sa Pinto nie widział dla zawodnika miejsca w pierwszej drużynie. Malarz rozgrywał spotkania na poziomie trzeciej ligi, gdzie radził sobie bardzo dobrze. Taka decyzja trenera była podyktowana względami sportowymi, bowiem kontuzji nabawił się Radosław Majecki, a więc do gry byli jedynie Radosław Cierzniak oraz 17-letni Cezary Miszta.