Charytatywny koncert dla Zuzi odwołany

Koncert charytatywny dla Zuzi z okazji 15. urodzin Nieznanych Sprawców, planowany na 28 marca w Małej Warszawie, nie odbędzie się w wyznaczonym terminie. NS-i zapowiadają, że dołożą wszelkich starań, aby impreza charytatywna odbyła się w innym terminie. "Nie musimy chyba pisać dlaczego. Sprawa jest niestety oczywista. Mimo tego i tak serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy chcieli nas wspomóc w tym przedsięwzięciu! Dziękujemy wszystkim raperom, klubowi Mała Warszawa i każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę. Ale informujemy wszystkich z pełną świadomością, nie wiemy kiedy, ale zrobimy to i mamy wielką nadzieję, że będziecie z nami!" - poinformowali Nieznani Sprawcy.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl "Nie straszny nam wirus ani ebola" czy jakoś tak... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.