Piłkarze Legii włączyli się do akcji #zostanwdomu

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zainicjowana została akcja #zostanwdomu, która zachęca do spędzenia czasu w domach i powstrzymaniu się od wychodzenia na zewnątrz w sytuacjach, kiedy nie jest to konieczne. Do akcji przyłączyli się również piłkarze Legii, czego efekty można zobaczyć w mediach społecznościowych.

Wszystko fajnie, ale.. - 4 godziny temu, *.2.45 Wszystko fajnie tylko ta akcja powinna być skierowana do pracodawców, którzy nie chcą zgodzić się na pracę zdalną swoich pracowników. Bez ogórnego zakazu od rządu cała akcja się nie uda. Sportowcy z całym szacunkiem, ale chyba nie wiecie jak wygląda życie przeciętnego człowieka jeśli angażujecie się w takie akcje. To nie my decydujemy, tylko pracodawcy. odpowiedz

adek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Wszystko fajnie, ale..: Ty chyba nie mówisz tego poważnie... Jak sobie wyobrażasz pracę zdalną np. osób pracujących fizycznie, kierowców itp? Nie każdy pracuje z tabelkami w Excelu i ma możliwość pracy w domu, a za darmo siedzieć nikt nie chce. Po za tym, tego wirusa będziemy odczuwali w gospodarce przez kilka najbliższych lat, a ograniczanie zakładów tylko do spotęguje.



Nie mniej jednak, możesz pracować w domu - pracuj. Nie wychodź z domu bez potrzeby i dbaj o higienę. Ważne w tym momencie jest, aby epidemie jak najdłużej przeciągnąć w czasie. Zdrowia i wytrwałości Panowie i Panie. odpowiedz

Brat - 5 godzin temu, *.chello.pl Zagramaniczniacy mogliby dodać hashtag #StayAtHome, żeby akcja rozlała się też na inne kraje. Czym więcej osób zostanie w domu w dowolnym kraju, tym mniejsza szansa rozprzestrzeniania się wirusa. Szczególnie, że ludzie bez względu na narodowość swobodnie się przemieszczają. odpowiedz

