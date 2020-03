Kolekcja Legii i DIIL Gang w sprzedaży

Legia w sobotę zaprezentowała najnowszą kolekcję ubrań, stworzoną we współpracy z DIIL Gangiem. Reprezentanci tej ekipy - Wilku, Bilon i Żary, obecni byli w ubraniach z najnowszej kolekcji już na ostatnim meczu Legii z Piastem. Jej premiera miała się odbyć w efektowny sposób w FanStore, z udziałem zarówno przedstawicieli DIIL Gang, jak również piłkarzy Legii, którzy wzięli udział w promowaniu kolekcji - Mateusza Wieteski i Michała Karbownika. Wśród nowości znajdziemy czarną czapkę z daszkiem (99 zł), białą i czarną koszulkę (119) oraz dwa modele bluz. Biała, zapinana na suwak, z kapturem kosztuje 259 złotych, zaś bluza czarna z kapturem, z patką kieszeniową na przodzie, kosztuje 249 złotych. Na razie, wobec zamknięcia sklepu przy Łazienkowskiej, zakupy możliwe są jedynie on-line. Kilka dni wcześniej, z okazji dnia kobiet, w sprzedaży pojawiły się dwie nowe koszulki w damskim kroju (79 zł). Kolekcja Legia x DILL w FanStore

