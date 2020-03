Bereszyński zarażony koronawirusem, Boruc objęty kwarantanną

Komentarze (17)

Rambo - 1 minutę temu, *.centertel.pl Bereś trzymaj się!!! Wytrwałości i zdrowia. odpowiedz

L - 44 minuty temu, *.tmodns.net Bartku, zdrowiej.na zawsze szacunek za gola lechowi odpowiedz

Profesor Miodek - 6 minut temu, *.virginm.net @L: Bartoszu a nie Bartku, Bartek to Bartlomiej odpowiedz

Marek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Trzymaj się Bereś! L! odpowiedz

wwwojtecky (L) - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Zdrowia! odpowiedz

Arczi - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bartek trzymaj się odpowiedz

ANTYZYGO - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zdrowia Chłopaki!! odpowiedz

JacekEś - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trzymaj się Bartek. odpowiedz

kibic Kolejerzoa - 1 godzinę temu, *.mm.pl Wybaczcie, że wbijam się na nieswoje forum. Bartek dużo zdrowia! Trzymaj się chłopaku! odpowiedz

jacek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jeśli ktoś myśli, że sezon zostanie dokończony to niech zmieni dealera lub bierze mniej. W Chinach mimo szalonych środków i totalnego przymusu w cztery miesiące od daty pojawienia się wirusa odnotowano pierwsze spadki zarażonych. Europa jest teraz jak Chiny ,,na starcie'' więc może na koniec czerwca wyhamujemy z zarażonymi. A jak kiedy to minie... odpowiedz

Majkel - 2 godziny temu, *.mm.pl Przed chwilą gadałem z ziomkiem, słoikiem kaszubem z arki pracującym w Wawie bo zadzwonił do mnie z tym. Wszedłem na portal zweryfikować. To już wykracza poza ....sam już nie wiem co. W każdym razie Bartek zdrowiej! Pokonamy to g*wno!!!!! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Bereś zawsze będziesz z LEGII a cała LEGIA zawsze RAZEM!!!Zdrowia siły i wytrwałości Bereś.Trzymaj się ciepło. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl Beres i Artur trzymajcie sie.Duzo zdrówka dla Wszystkich Kibicow Legii odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.orange.pl Wracaj do zdrowia Bartek odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl Chłopie uważaj na siebie i najbliższych. odpowiedz

Drakkar(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Dużo zdrowia! odpowiedz

Arecki - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Bartolini ZDROWIA,a reszta nie ważne! odpowiedz

