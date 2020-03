Treningi zawieszone do odwołania. Pinder, Dukes i English wrócili do domów

Niedziela, 15 marca 2020 r. 12:23 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Treningi koszykarzy Legii Warszawa zostały zawieszone do odwołania. Obcokrajowcy znajdujący się w kadrze zespołu opuścili Polskę już wczoraj. Do swoich krajów wylecieli Amerykanie - Kahlil Dukes i przebywający na rehabilitacji po operacji, A.J. English, jak również Australijczyk, Keanu Pinder.



Początkowo postanowiono o zawieszeniu treningów drużyny występującej w Energa Basket Lidze do poniedziałku, 16 marca 2020 roku. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce, dalsze rozprzestrzeniane się koronawirusa w naszym kraju spowodowały, że treningi zdecydowano się zawiesić do odwołania. Koszykarze Legii otrzymali plan indywidualnych treningów.



Prezes PZKosz, Radosław Piesiewicz w rozmowie z Weszło.FM powiedział, że nie wierzy w to, aby udało się rozegrać przerwany sezon Energa Basket ligi. "Nie ma sensu narażać zawodników powrotem na parkiet. Trzeba pamiętać, że ci zawodnicy aktualnie po prostu nie trenują" - powiedział prezes na antenie Weszło.