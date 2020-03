NS: Wykorzystajmy Wasze dobre serce. Pomagamy Zuzi!

15 marca 2020 r.

Jak już informowaliśmy, koncert charytatywny dla Zuzi, organizowany przez Nieznanych Sprawców musiał zostać odwołany. NS-i zachęcają do pomocy dla córki jednego z kibiców poprzez wpłaty na konto. Przypomnijmy - zbieramy na operację rekonstrukcji ucha i kanału słuchowego Zuzanny Mączki-Rzewuskiej. "Wykorzystajmy to, że nie macie co robić. Wykorzystajmy to, że nie macie za bardzo na co wydawać hajsu. Ale przede wszystkim wykorzystajmy Wasze dobre serce! Teraz, nie za chwilę, nie za moment. Wchodzimy w poniższy link i pomagamy! Startujemy ze 167 460 zł" - apelują Nieznani Sprawcy.



Jak wpłacicie to wrzucamy w komentarzach screena z potwierdzeniem i #LegiaDlaZuzi, a także oznaczamy trzy osoby, które powinny zrobić to samo!

Zbiórka na operację rekonstrukcji ucha i kanału słuchowego Zuzi