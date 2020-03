Budowa LTC: Prace są kontynuowane

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. 14:23 Woytek

- Nasz wykonawca zachowuje się wzorowo i kontynuuje prace. W obecnej sytuacji mają zapewne swoje procedury, które wpływają na szybkość pracy. Może będzie taki moment, że będzie trzeba prace wstrzymać, ale sądzę, że nie powinno to wypłynąć jakość dramatycznie na całość, bo wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem - powiedział w niedzielę prezes Dariusz Mioduski na antenie Polsatu Sport. Tego samego dnia wybraliśmy się w okolice ośrodka treningowego Legii, by przygotować kolejny raport zdjęciowo-filmowy z terenu budowy.



Z dnia na dzień teren jest coraz bardziej uporządkowany. Przy boisku, na którym będzie trenowała pierwsza drużyna, powstają mniejsze boiska do treningów bramkarskich. Coraz bardziej okazale wyglądają szlaki komunikacyjne terenie ośrodka. Trwa wyrównywanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, które będzie przykrywane balonem, a środku budynku głównego budowlańcy prowadzą prace wykończeniowe.



Poniżej możecie obejrzeć film i najnowsze zdjęcia.







Frontowe wejście główne do budynku





Boiska z naturalną nawierzchnią





Boisko ze sztuczną nawierzchnią





Dach budynku głównego





W prawym górnym rogu zdjęcia powstanie droga dojazdowa do ośrodka - ulica Legionistów













Postęp prac



Kwiecień 2019 - marzec 2020



