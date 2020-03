Kartka z kalendarza: 15 marca

Niedziela, 15 marca 2020 r.

Za oknem panuje wirus, a w telewizji nawet meczu nie da się obejrzeć, bo zdecydowana większość rozgrywek została zawieszona. Przyłączamy się do akcji #zostańwdomu i abyście się nie nudzili, będziemy codziennie publikować co na przestrzeni lat działo się w danym dniu. Mamy nadzieję, że razem z nami powspominacie dane wydarzenia, mecze i osoby.



Mecze



Sezonu 2014/15: Legia Warszawa 2-2 (1-1) Wisła Kraków

0-1 - 17' Łukasz Burliga

1-1 - 28' Michał Żyro

1-2 - 48' Paweł Brożek (k)

2-2 - 90' Boban Jović (s)



15 marca 2015 roku legioniści przy Ł3 zmierzyli się z Wisłą Kraków. Z aktualnej kadry to spotkanie mogą pamiętać Igor Lewczuk, który cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych oraz Iniaki Astiz, który rozegrał pełne 90 minut. Krakowianie na prowadzenie wyszli już w 16. minucie, kiedy to z bliskiej odległości Arkadiusza Malarza pokonał stojący do niego plecami Łukasz Burliga. Stan meczu po nieco ponad dziesięciu minutach wyrównał Michał Żyro, który pewnie w sytuacji sam na sam pokonał Michała Buchalika. Niestety w 47. minucie rywala w polu karnym sfaulował Tomasz Jodłowiec, a jedenastkę wykorzystał Paweł Brożek. W 90. minucie niefortunnie futbolówkę do własnej bramki wpakował Boban Jović, co dało nam wyrównanie.











Sezon 2001/02: Legia Warszawa 1-0 Wisła Kraków

1-0 - 76' Bartosz Karwan



15 marca 2002 roku legioniści w Warszawie zmierzyli się z Wisłą Kraków. Od początku spotkania inicjatywa należała do „Wojskowych”. Tuż przed końcem pierwszej połowy Tomasz Kiełbowicz został sfaulowany w polu karnym krakowian. Do wykonania jedenastki podszedł Tomasz Sokołowski I, który nie dał rady pokonać Artura Sarnata. W 76. minucie zwycięstwo legionistom płaskim strzałem dał Bartosz Karwan, a asystę przy tym golu zanotował obecny trener warszawiaków Aleksanadar Vuković.





15 marca 2002 r. Legia wygrała 1-0 z Wisłą K. Gola strzelił B. Karwan. Było to pierwsze zwycięstwo nad krakowianami od 9 meczów. Jednocześnie pozwoliło uwierzyć, że po siedmiu latach mistrzostwo jest w zasięgu "Wojskowych".#ApamiętaszJak #Legia

W. Sierakowski (400mmpl) pic.twitter.com/YtajNDnnKw — Kuba Majewski (@QbasLL) March 15, 2020



Urodziny



15 marca to data urodzin czterech osób związanych z Legią. Tego dnia w 1995 roku w mieście Poniatowa urodził się napastnik amerykańskiego zespołu Portland Timbers Jarosław Niezgoda. Snajper z „Wojskowymi” związany był od stycznia 2016 roku do początku 2020 roku z roczną przerwą na wypożyczenie do Ruchu Chorzów. Z „eLką” na piersi „Jaro” rozegrał 60 meczów i zdobył 29 goli. W swoim dorobku ma trzy mistrzostwa Polski oraz jeden puchar kraju. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych przeszedł zabieg ablacji serca, przez co nie zagrał w żadnym z przedsezonowym sparingów. Dotychczas Portland Timbers zdołało rozegrać dwa ligowe mecze z Minnesotą United oraz Nashville SC. Zespół Polaka pierwsze spotkanie przegrał 1-3, a następne skromnie wygrał. Były legionista w żadnym z pojedynków nie znalazł się w osiemnastce meczowej.







15 marca 1958 roku w Siennie, czyli wsi położnej w województwie kujawsko-pomorskim, urodził się Krzysztof Gawara. Obrońca w Legii występował w latach 1985-1988, w tym czasie dwukrotnie został wicemistrzem Polski. Następnie, poza krótkim epizodem w Ruchu Chorzów, Gawara występował w Stanach Zjednoczonych oraz Finlandii. Z Legią ponownie związał w roku 1998, kiedy to został trenerem rezerw. W 2001 roku na kilkanaście dni objął stery szkoleniowca pierwszego zespołu. Jako trener w debiucie przegrał 1-3 z Zagłębiem Lubin, a następnie skromnie 1-0 pokonał „Miedziowych”. W trzecim meczu zespół pod wodzą tymczasowego szkoleniowca 3-0 ograł Ruch Radzionków. Później objął funkcję asystenta Dragomira Okuki i do 2006 roku był związany z „Wojskowymi”. W tym czasie zdołał być ponownie trenerem drugiego zespołu, asystentem trenera Dariusza Kubickiego oraz tymczasowym trenerem, a tę funkcję objął wraz z Lucjanem Brychczym i Jackiem Zielińskim.







15 marca 1977 roku w Łodzi urodził się Rafał Janas, który w latach 2010-2012 pełnił funkcje asystenta trenera Macieja Skorży. Wraz z Legią zdobył dwukrotnie Puchar Polski. Aktualnie Janas jest astatem trenera Macieja Skorży, który jest szkoleniowcem kadry Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 23.



15 marca 1977 roku w brazylijskim mieście Palmares urodził się Edson . Lewy obrońca z Legia związany był w latach 2006-2009. Przez ten czas zdołał rozegrać 55 meczów i zdobyć dziesięć bramek. W swoim debiutanckim sezonie Brazylijczyk świętował mistrzostwo kraju, a następnie w sezonie 2007/08 cieszył się ze zdobycia Pucharu Polski.







Wszystkim dzisiejszym solenizantom składamy najszczersze życzenia. Przede wszystkim życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości.