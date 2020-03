Kartka z kalendarza: 16 marca

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. 09:46 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Dziś przypomnimy Wam sporo meczów, które były rozgrywane 16 marca na przestrzeni lat. Sprawdźcie ile z nich pamiętacie.



Sezon 2018/19 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Śląsk Wrocław

1-0 53’ Carlitos (k)



Rok temu legioniści w 26. kolejce Ekstraklasy przy Ł3 rywalizowali ze Śląskiem Wrocław. Pierwsza połowa zdecydowanie nie porwała kibiców, a obie ekipy grały bardzo zachowawczo. W 52. minucie piłkę ręką w polu karnym zagrał Igors Tarasovs, po czym jedenastkę wykorzystał Carlitos. Sytuacja, która zapadła kibicom w pamięci, była czerwona kartka dla Cafu w 90. minucie. Portugalczyk splunął w stronę Arkadiusza Piecha, za co legionista otrzymał czerwoną kartkę oraz trzy mecze kary.











Sezon 2015/16 Puchar Polski: Legia Warszawa 4-0 Zawisza Bygdoszcz

1-0 6’ Nemanja Nikolić

2-0 50’ Łukasz Broź

3-0 63’ Nemanja Nikolić

4-0 79’ Nemanja Nikolić



16 marca 2016 roku legioniści rozegrali pierwszy półfinałowy mecz z Zawiszą Bydgoszcz. Sprawa awansu do finału Pucharu Polski już po pierwszym starciu była jasna. Już w 6. minucie na raty piłkę w siatce umieścił Nemanja Nikolić. Na drugie trafienie przyszło nam czekać do drugiej części meczu, kiedy to fenomenalnym strzałem Damian Węglarz pokonał Łukasz Broź. W 63. minucie ogromny błąd popełnia defensywa Zawiszy, co wykorzystał Aleksandar Prijović, który asystował przy golu Nemanji Nikolicia. Węgier musiał jedynie dołożyć nogę i umieścić futbolówkę w pustej bramce. W 79. minucie węgierski snajper podwyższył prowadzenie „Wojskowych” oraz skompletował hat-tricka.















Sezon: 2013/14 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-2 Wisła Kraków

1-0 2’ Miroslav Radović

2-0 36’ Ondrej Duda

2-1 66’ Wilde Donald Guerrier

2-2 82’ Semir Stilić



Już na samym początku meczu legionistów na prowadzenie płaskim strzałem wyprowadził Miroslav Radović. W 36. minucie oko w oko z Michałem Miśkiewiczem stanął Ondrej Duda, który zapewnił nam dwubramkową przewagę. Dla Słowaka było to debiutanckie trafienie w barwach Legii. Niestety w 66. minucie kontaktowym trafieniem popisał się Wilde Donald Guerrier, który z okolicy jedenastego metra pokonał Dusana Kuciaka. Do remisu w 82. minucie fantastycznym strzałem w wolnego doprowadził Semir Stilić.







Sezon 2011/12 Ekstraklasa: Legia Warszawa 0-0 Polonia Warszawa



Piłkarsko te derby szybko poszły w zapomnienie. Na trybunach kibice zaprezentowali oprawę „pRACOHOLICY” oraz zostało spalonych kilka szalików i koszulek polonistów.







Sezon 2007/08 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-0 Zagłębie Lubin

1-0 21’ Miroslav Radović

2-0 86’ Marcin Burkhardt

3-0 90+’ Martins Ekwueme



Dokładnie 11 lat temu legioniści mierzyli się z ówczesnym mistrzem Polski, czyli... Zagłębiem Lubin. W 21. minucie sam na sam z golkiperem znalazł się Miroslav Radović, po czym płaskim strzałem pokonał Aleksandra Ptaka.Później pomimo bardzo wielu dogodnych sytuacji "Wojskowi" dopiero w 86. minucie mogli się cieszyć z dwubramkowej przewagi. Piłkę na pustą bramkę Marcinowi Burkhardtowi wystawił Takesure Chinyama. Kilka minut później kropkę nad "i" dołożył Martins Ekwueme.



Sezon 1995/96 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Sokół Tychy

1-0 32' Tomasz Sokołowski

2-0 89' Tomasz Wieszczycki



Mecz rozgrywał się na tragicznej nawierzchni - ciężko sobie wyobrazić, aby teraz na takiej murawie mogłyby się rozgrywać spotkania. W 32. minucie wślizgiem piłkę w bramce umieścił Tomasz Sokołowski. Następnie prowadzenie "Wojskowych" podwyższył Tomasz Wieszczycki.







16 marca 1929 roku w mieście Stryj na Ukrainie urodził się były golkiper Legii Warszawa Tomasz Stefaniszyn. Golkiper występował w "Wojskowych" w latach 1950-52, w tym czasie rozegrał 32 mecze. Stefaniszyk występował również w reprezentacji Polski dla której rozegrał 12 spotkań. Bramkarz zmarł w wieku 57 lat w 1986 roku w Warszawie.