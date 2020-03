Pierwszy krok Koszewskiej do kwalifikacji olimpijskiej (akt.)

Karolina Koszewska z LFC pewnie pokonała Norweżkę (5:0), Madeleine Angelsen w pierwszej walce turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 38-letnia legionistka już w pierwszej rundzie turnieju w Londynie doprowadziła do liczenia swojej znacznie młodszej, 21-letniej rywalki. Ostatecznie walka kategorii wagowej do 69 kilogramów, zakończyła się jednogłośną wygraną Koszewskiej na punkty (30-27, 30-26, 30-26, 30-26, 30-27).



Jutro legionistka powalczy o ćwierćfinał z 34-letnią Niemką, Nadine Apetz - wygrana zapewni legionistce miejsce na IO w Tokio. Brązowa medalistka Mistrzostw Świata z 2016 i 2018 roku, a także Mistrzostw Europy w 2018 roku i Igrzysk Europejskich 2019, w pierwszej rundzie pokonała 5:0 z Bułgarką, Melis Nezhdetovą Yonuzovą.



Ostatecznie w poniedziałek wieczorem zapadła decyzja o zawieszeniu zawodów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski, podjął decyzję o zawieszeniu imprezy, w związku z rosnącymi ogólnoświatowymi ograniczeniami dotyczącymi podróży i środkami kwarantanny, aby umożliwić uczestnikom z ponad 60 krajów dostosowanie swoich planów podróży i powrót do domu. "BTF będzie codziennie oceniać sytuację, dążąc do dokończenia podziału pozostałych miejsc w boksie w Tokio 2020 w maju i czerwcu" - poinformowano.