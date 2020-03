Kartka z kalendarza: 17 marca

Wtorek, 17 marca 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Oklaski dla rywala, oprawa skierowana do krakowskich nożowników oraz mecz Pucharu Zdobywców Pucharów - takie wydarzenia na przestrzeni miały miejsce lat 17 marca. Który z nich pamiętacie? Dodatkowo dziś urodziny świętują byli legioniści, a zarazem reprezentanci Polski.



Mecze



Sezon 2008/09 Puchar Polski: Legia Warszawa 3-1 Stal Sanok

1-0 19’ Piotr Rocki

1-1 25’ Marcin Borowczyk

2-1 45+’ Adrian Paluchowski

3-1 90’ Jakub Rzeźniczak



Legioniści w 1/4 finału Pucharu Polski zmierzyli się z wówczas czwartoligową Stalą Sanok. Trener Jan Urban na to spotkanie posłał mocno rezerwową jedenastkę, dzięki czemu zadebiutował między innymi prawy obrońca Krzysztof Ostrowski. Wynik spotkania otworzył Piotr Rocki, jednak kilka minut później był już remis. Po bramce dla Stali Sanok z sektora legionistów rozeszły się brawa, które później coraz częściej otrzymywali rywale. Czwartoligowy zespół z Sanoka grał z ogromnymi ambicjami, a w szeregach „Wojskowych” widoczna była nieporadność. Przed gwizdami warszawiaków uchroniło trafienie Adriana Paluchowskiego. Tuż przed końcem meczu prowadzenie podwyższył 22-letni Jakub Rzeźniczak.











Sezon 2005/06 Ekstraklasa: Legia Warszawa 5-0 Cracovia

1-0 20’ Dawid Janczyk

2-0 26’ Michal Gottwald

3-0 30’ Guerreiro Roger

4-0 49’ Piotr Włodarczyk

5-0 80’ Sebastian Szałachowski



Na boisko piłkarze obu drużyn weszli z transparentem „Gramy dla kibiców - NIE dla bandytów”. Było to odniesienie do sytuacji podczas derbów Krakowa, gdzie których zmarł 21-letni kibic. Na trybunie fanów Legii ukazał się sporych rozmiarów znak „STOP” z dopiskiem "dotyczy krakowskich nożowników". Wynik w 20. minucie wynik sprytnym strzałem otworzył Dawid Janczyk, któremu fenomenalnie asystował Marcin Burkhardt. Po kilku minutach prowadzenie strzałem głową podwyższył Michal Gottwald. Po chwili kolejne trafienie dołożył Roger Guerreiro i tak do przerwy na tablicy widniało 3-0. W przerwie Dawida Janczyka zmienił Piotr Włodarczyk, który już cztery minuty po zmianie stron zdobył bramkę. W 80. minucie krakowian dobił Sebastian Szałachowski. Był to fenomenalny mecz „Wojskowych”, którzy tydzień wcześniej ograli 4-0 Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski, a we wcześniejszej kolejce zwyciężyli 3-0 z Koroną Kielce.











Sezon 1981/82 Puchar Zdobywców Pucharów: Dinamo Tbilisi 1-0 Legia Warszawa

1-0 30’ Ramaz Shengelia



Był to mecz 1/4 finału turnieju Puchar Zdobywców Pucharów, który już nie istnieje. Rozgrywki te zostały wyparte przez Ligę Mistrzów. Był to drugi mecz z dwumeczu, który skromnie po bramce Ramaz Shengelia wygrał zespól z ZSRR. 3 marca obie ekipy spotkały się w Warszawie. Pojedynek w Polsce był pod specjalnym nadzorem, ponieważ 2,5 miesiąca wcześniej został wprowadzony stan wojenny. Wtedy między kibicami na stadionie siedzieli żołnierze, którzy grozili fanom ze stolicy podczas śpiewania hymnu narodowego. Więcej o tamtym ważnym spotkaniu, które było pierwszym podczas stanu wojennego przeczytacie tutaj.









Urodziny



17 marca 1971 roku w Krakowie urodził się były piłkarz, trener oraz reprezentant kraju Marcin Jałocha. Karierę rozpoczął w Wiśle Kraków, a następnie 1993 roku trafił do Legii. Defensor po rozegraniu 45 meczów zasilił belgijski KSV Waregem. Po roku wrócił do Warszawy, z „eLką” na piersi zagrał 41 razy i przeszedł do Polonii Warszawa. Z Legią sięgnął dwukrotnie po mistrzostwo, dwukrotnie po Puchar Polski oraz raz zdobył Superpuchar. Kibicom "Wojskowych" bardzo przypadł do gustu, doczekał się nawet przyśpiewki „Marcin Jałocha, Warszawa Marcina kocha”. W kadrze narodowej rozegrał 18 meczów, zdobył jedną bramkę. W 1992 roku wraz z reprezentacją sięgnął po srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie.



17 marca 1959 roku w Krakowie urodził się były piłkarz, trener oraz reprezentant Polski Jan Karaś. Grał na pozycji pomocnika, a swoją karierę rozpoczął w Hutniku Kraków. W roku 1982 trafił do Legii, z której następnie odszedł dopiero po siedmiu latach. W zespole „Wojskowych” rozegrał 183 meczów, zdobył 23 goli, był dwukrotnym wicemistrzem kraju oraz triumfował w Pucharze Polski. Później Karaś wyjechał z kraju na Cypr, Finlandię, a piłkarską karierę zakończył w Dolcanie Ząbki, którego później był trenerem. Dla kadry narodowej rozegrał 16 meczów, zdobył jedną bramkę. Wraz z reprezentacją wystąpił na Mistrzostwach Świata w 1986 roku, podczas których Polacy wyszli z grupy.



17 marca 1979 roku we Wrocławiu urodził się były piłkarz Ireneusz Kowalski. Pomocnik do Legii trafił w 2004, jednak w Warszawie spędził zaledwie sezon. Kowalski z „eLką” na piersi rozegrał 12 meczów.



Wszystkim solenizantom życzymy dużo zdrowia oraz szczęścia.