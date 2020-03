Euro przełożone o rok, ligi mogą grać do 30 czerwca!

Na dzisiejszym posiedzeniu UEFA zadecydowano, że mistrzostwa Europy, które miały odbyć się w tym roku, zostaną przesunięte na czerwiec i lipiec 2021 roku. Decyzja ta jest uwarunkowana zagrożeniem epidemiologicznym, które sparaliżowało całą Europę. Przypomnijmy, że podczas tego turnieju Polska zagra w grupie E z Hiszpanią, Szwecją oraz zwycięzcą barażu B (Bośnią i Hercegowiną, Irlandią Północną, Słowacją lub Irlandią). Finał Ligi Mistrzów ma odbyć się 27 czerwca, a finał Ligi Europy 24 czerwca. – Decyzje podjęte przez UEFA zakładają warianty optymistyczne. Jest to ogólny zarys potencjalnych scenariuszy, ale najbliższe tygodnie pokażą, czy realizacja tych założeń będzie możliwa – powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek. Oficjalny komunikat PZPN Rozgrywki z udziałem reprezentacji narodowych: 1. Turniej EURO 2020 został przeniesiony na rok 2021 (11 czerwca – 11 lipca 2021). 2. Zaplanowane na marzec br. mecze towarzyskie oraz baraże do turnieju EURO zostaną przełożone na czerwiec 2020. 3. Zaplanowane na czerwiec 2021 roku mecze eliminacyjne do mistrzostw świata 2022 zostaną rozegrane w innym terminie. 4. Finały Ligi Narodów / turniej EURO U21 / EURO kobiet, które miały odbyć się w czerwcu i lipcu 2021 roku, zostaną rozegrane w innym terminie. 5. Kluby będą zobligowane do zwolnienia swoich zawodników na wszystkie mecze reprezentacji narodowych, które zostaną rozegrane w nowych terminach. Rozgrywki klubowe: 1. Jeśli sytuacja pozwoli, zostaną podjęte maksymalne wysiłki, aby wszystkie rozgrywki w ligach krajowych oraz europejskich pucharach zostały ukończone do 30 czerwca 2020 roku. 2. Nie będzie ekskluzywności terminów dla poszczególnych rozgrywek: ligi krajowe będą mogły być rozgrywane w środku tygodnia, a mecze w europejskich pucharach w trakcie weekendów. 3. Terminy rund eliminacyjnych do europejskiej pucharów w sezonie 2020/21 zostaną ustalone w zależności od zakończeniu poszczególnych lig krajowych.

Serek - 4 minuty temu, *.centertel.pl Słyszeliście o Michale Żyro? Drewniak na ostatnie święta do rodziców przyjechał z... przyjacielem, no masakra, oznajmił rodzicom że jest homkiem i po tym szatnia Korony nakazała mu wstępu do niej i musiał odejść odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie chce zabrzmiec jako ktos co zawsze szuka dziury w calym ale jak uslyszalem o koronawirusie to od razu stanelo mi przed oczaami widmo odwołania euro 2020 oraz igrzysk olimpijskich. Tylko ze ja widze to tak ze mogly nastapic jakies problemy z organizacja (euro pierwszy raz rozgrywane w kilku panstwsch) i stad to wymyslenie koronawirusa aby odwolac rozgrywki. Ale z drugiej strony dziwne byloby jakby mieli problem z organizacja euro. Co roku sie udaje z tutaj nagle klops. Bardziej realne bylyby problemy z organizacja olimpiady. Mnostwo dyscyplin ktore musza sie odbyc . A jak na czas ktos nie zorganizuje spływu kajakami no to byłby obciach na caly swiat.



Po za tym nie ma co sie bać koronawirusa bo na 5000zmarlych jest 70000 eyzd odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.inetia.pl No kto by przypuszczał, że Polska nie przegra w tym roku ani jednego meczu na Euro. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com @Mateusz z Gór: Ale tez niestety nie wygra ani jednego meczu !! Brzeczek Out !!!! odpowiedz

Pio - 2 godziny temu, *.chello.pl @MIODUSKI OUT !!!!!: a kto in odpowiedz

głos rozsądku - 4 godziny temu, *.chello.pl Zlikwidować rozgrywki reprezentacyjne! Komu to potrzebne jak nie ma terminów na poważne granie? odpowiedz

Autor - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Mecze co 3dni? Przecież oni ledwie 90min wytrzymuja. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Autor: Dla Legii to żaden problem, mamy rozbudowaną kadrę, gorzej dla innych np. dla pasów. odpowiedz

vuko Won!! - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @SŁAWEK(L): nie będą mieli czasu na trenowanie gry "w dziada". odpowiedz

UweBredow - 6 godzin temu, *.chello.pl jak będą mieli kim grać odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl Nie jestem aż takim optymistą jak większość kolegów. Opierając się na informacjach przekazywanych przez najbardziej kompetentną osobę w kraju, czyli ministra zdrowa kulminacja epidemii dopiero przed nami (mniej więcej dwa tygodnie). Zatem wliczając czas kwarantanny - kolejne dwa tygodnie (a to wersja optymistyczna, wszak pacjent "zero" ciągle jest zainfekowany) pierwsze mecze po zawieszeniu możemy rozegrać w weekend 25-26 kwietnia. Zatem wnioskuję, że 4-ry kolejki rundy zasadniczej być może uda się dograć. O rundach dodatkowych raczej można zapomnieć.



Oczywiście, może cudownie epidemia zacznie się cofać. To rozważania czysto akademickie. Pozostaje tylko czekać i życzyć Wszystkim Kolegom zdrowia!!! odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: No właśnie mogliby wprowadzić już teraz system, który ma obowiązywać od przyszłego roku, czyli tylko jedna runda. Przy czym na razie bez spadków/awansów. Skończylibyśmy ligę wcześniej i mieli odpoczynek przed eliminacjami do LM. odpowiedz

olo - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Obyśmy wszyscy spotkali się na stadionach. Cała reszta schodzi na dalszy plan. Życzę wszystkim zdrowia i szczęścia, bo to też ważne, aby na swojej drodze nie złapać tej zarazy odpowiedz

Pio - 5 godzin temu, *.chello.pl @olo: wygląda na to że jest to loteria z tym złapaniem czy nie.ja muszę iść do pracy , choć od jutra chociaż co drugi dzień ale z ludźmi mam styczność odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @olo:

Jak to było ?

NIESTRASZNY NAM WIRUS ANI NAWET EBOLA...... odpowiedz

Marcin - 7 godzin temu, *.mm.pl Myślę że spokojnie dogramy cały sezon do końca czerwca.Szczegolnie że w europejskich pucharach nie gra już żadna Polska drużyna(taki żarcik).Więc wszystkie terminy pod ligę i PP. odpowiedz

oLaf - 7 godzin temu, *.vectranet.pl no i dobrze, spokojnie można będzie dokończyć 4 kolejki Ekstraklasy od maja lub nawet max. od 15 czerwca a przy odrobinie szczęścia może i cały sezon (11 kolejek) jak od 15 maja (grając co 3 dni - wiem, wiem, to niewątpliwie nadludzki wysiłek dla piłkarzy ; ))



I dobrze, bo już nudno bez meczów... odpowiedz

SŁAWEK(L) - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @oLaf: 4 kolejki rundy zasadniczej to się rozegra do połowy maja,

np. 5-6.05; 9-10.05; 12-13.05; 16-17.05 i wtedy tydzień przerwy i można do połowy czerwca rozegrać rundę finałową. Pod warunkiem, że w połowie kwietnia uspokoi się sytuacja z epidemią. Oby! odpowiedz

