Kartka z kalendarza: 18 marca

Środa, 18 marca 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

18 marca to niezbyt szczęśliwa data dla legionistów. Na cztery mecze, które dziś opisujemy aż trzy zostały przegrane. Warto przypomnieć sobie m.in. dublet Sylwestra Czereszewskiego z Amicą Wronki czy przegraną z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski, po której doszło do małej sprzeczki w szatni.



Mecze



Sezon 2017/18 Ekstraklasa: Legia Warszawa 0-2 Wisła Kraków

0-1 26’ Carlitos (k)

0-2 30’ Fran Velez



W 21. minucie we własnym polu karnym rywala nieprzepisowo zatrzymał William Remy. Do jedenastki podszedł Carlitos, który swoim strzałem pokonał Arkadiusza Malarza. Na drugie trafienie krakowian niestety nie trzeba było długo czekać. W bocznej strefie Carlitos jak dziecko ograł Eduardo, po czym Hiszpan dośrodkował piłkę wprost na głowę Frana Veleza. Następnie, pomimo licznych ataków, legionistom nie udało się zdobyć gola kontaktowego. Po tamtej porażce strata do lidera wynosiła trzy oczka.











Sezon 2006/07 Ekstraklasa: GKS Bełchatów 3-1 Legia Warszawa

1-0 31’ Aleksandar Vuković (sam)

2-0 32’ Tomasz Jarzębowski

2-1 54’ Alcantara Hugo

3-1 61’ Rafał Boguski



Legioniści pojechali do Bełchatowa, aby zmierzyć się z ówczesnym liderem Ekstraklasy. W 31. minucie piłka z rzutu wolnego zostaje wrzucona w pole karne legionistów, gdzie niefortunnie odbija się od Aleksandara Vukovicia i wpada do siatki. Minęło zaledwie kilkadziesiąt sekund, a świetnym strzałem głową Łukasza Fabiańskiego pokonał warszawiak oraz były legionista Tomasz Jarzębowski. Legioniści odpowiedzieli, ale dopiero w drugiej połowie. Piłkę z rożnego na bliższy słupek dośrodkował Edson, gdzie czekał na nią Hugo Alcantara, który wpakował futbolówkę do bramki. Pomimo zdobycia gola kontaktowego, kilka minut później prowadzenie bełchatowian podwyższył Rafał Boguski. Legioniści po tym meczu zajmowali dopiero szóstą lokatę, a do lidera tracili aż jedenaście punktów. Podopieczni Dariusza Wdowczyka mogli już zapomnieć o obronieniu tytułu mistrza Polski.











Sezon 2002/03 Ekstraklasa: Legia Warszawa 0-2 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski

0-1 25’ Marcin Zając

0-2 65’ Piotr Piechniak



Od pierwszych minut to goście dyktowali warunki tego spotkania. Potwierdzili to w 25. minucie, kiedy to fatalny kiks w polu karnym popełnił Adam Majewski, co wykorzystał Marcin Zając. W 65. minucie Artur Boruc ponownie nie dał rady uchronić Legii przed stratą bramki, tym razem golkipera pokonał Piotr Piechniak. Po spotkaniu z szatni Groclinu dobiegały niecenzuralne pieśni: "Legia! Co? ...". Piłkarze Legii starali się wtargnąć do szatni, jednak nie wiadomo jak zakończyła się cała sytuacja. "„Okrzyki „Legia k...” to raczej mało kulturalny sposób cieszenia się z wygranej. Doszło do lekkiej przepychanki, ale to nic wielkiego” – tak na gorąco po meczu wypowiedział się Czarek Kucharski.







Sezon 1999/00 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Amica Wronki

1-0 69’ Sylwester Czereszewski

2-0 78’ Sylwester Czereszewski



Pierwsza połowa była dość wyrównana. Legioniści tworzyli składne akcje, którym brakowało wykończenia, za to Amica groźnie kontowała warszawiaków. W 70. minucie prawą flanką przedarł się Marek Citko, po czym na głowę dograł piłkę do Sylwestra Czereszewskiego. Snajper bez problemu pokonał Jarosława Stróżyńskiego. W 78. minucie do Sylwestra Czereszewskiego fenomenalnie prostopadle zagrał Radosław Wróblewski. Napastnik „Wojskowych” z ogromnym spokojem pokonał golkiper zespołu z Wronek, tym samym zanotował dublet.







Sezon 1986/87 Puchar Polski: Wisła Kraków 1-1 (k.4-3) Legia Warszawa

1-0 21' Kazimierz Moskal

1-1 46' Tomasz Arceusz



Był to zaległy mecz Pucharu Polski, którego stawką był awans do ćwierćfinału. W 21. minucie wynik otworzył Kazimierz Moskal, który strzałem głową pokonał Jacka Kazimierskiego. Stan meczu na początku drugiej części spotkania wyrównał Tomasz Arceusz. Remis utrzymywał się po 90 minutach, a rozstrzygnięcia nie przyniosła nawet dogrywka. W rzutach karnych lepsza okazała się "Biała Gwiazda". Jednej z jedenastek nie wykorzystał Wojciech Jagoda, który po latach poprzez Twitter zamieścił krótki komentarz.