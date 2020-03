Liga zakończona. Legia na 14. miejscu!

Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki podjął dziś decyzję o zakończeniu sezonu 2019/20 Energa Basket Ligi, pomimo nierozegrania całego sezonu zasadniczego. Postanowiono zachować klasyfikację końcową, zgodnie z którą nasz zespół zakończył sezon 2019/20 na miejscu 14. Mistrzem został Stelmet, srebrny medal przypadł Startowi, a brąz - Anwilowi. Decyzja PLK odnośnie końcowej klasyfikacji jest mocno kontrowersyjna, bowiem wzięto pod uwagę jedynie sumę punktów zdobytą przez drużyny, chociaż niektóre zespoły rozegrały o dwa spotkania mniej niż pozostałe. "W związku z zakończeniem sezonu na warunkach wskazanych powyżej wszystkie zespoły sklasyfikowane w tabeli zachowują prawo do udziału w rozgrywkach Energa Basket Liga w kolejnym sezonie rozgrywkowym" - poinformowała PLK, co oznacza, że w tym sezonie nie spada żadna z drużyn, choć początkowo EBL opuścić miał jeden zespół. Końcowa klasyfikacja Energa Basket Liga w sezonie 2019/2020: 1. Stelmet Enea BC Zielona Góra 2. Start Lublin 3. Anwil Włocławek 4. Asseco Arka Gdynia 5. Polski Cukier Toruń 6. Trefl Sopot 7. WKS Śląsk Wrocław 8. King Szczecin 9. PGE Spójnia Stargard 10. BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 11. Enea Astoria Bydgoszcz 12. HydroTruck Radom 13. GTK Gliwice​ 14. Legia Warszawa 15. MKS Dąbrowa Górnicza 16. Polpharma Starogard Gdański Szczegółowa końcowa tabela PLK w sezonie 2019/20 Wszystkie wyniki PLK w sezonie 2019/20

Legia kosz! - 30 minut temu, *.chello.pl Nieźle nas wydymali, była szansa na pierwszą ósemkę! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com K. Mac. Myslalem przez sekunde ze tu chodzi o pilke nozna!!!! odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kurła, już się przestraszyłem, źe o ekstraklapę chodzi ;-) odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Cała ta PLK to jedna wielka żenada... Kluby (w większości) bez kibiców i tradycji, pełne obcokrajowców szóstego sortu. A potem kluby, które bronią się przed spadkiem mogą wybierać w dziesięciu rodzajach europucharów... odpowiedz

... - 4 godziny temu, *.co.uk ..w kolejnych dwoch sezonach Legia w pucharach nadal bedzie grala w kwalfikacjach do ligi mistrzow.. jednym slowem potega! :o)))) Druzyna mega sukcesu, jak cala ta liga.. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.orange.pl Zobaczycie że to samo czeka ekstraklasę.

odpowiedz

greatgames - 6 godzin temu, *.chello.pl Utrzymanie to jedyna pozytywna wiadomość. Liczyłem na coś więcej przed tym sezonem. odpowiedz

dariok - 7 godzin temu, *.mm.pl Stelmet mistrz stolikowy podobnie jak kiedys Lech Poznan odpowiedz

SKL - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @dariok: Czaisz tą delikatną subtelną różnicę jak ta że Stelmet wygrał ligę, a wtedy Lech był trzeci w tabeli, a tylko dzięki anulowaniu wyników dwóch meczy został "miszczem" przy zielonym stoliku ?? odpowiedz

lebron - 2 godziny temu, *.chello.pl @SKL: Stelmet nie wygrał ligi. Liga się kończy po play-offach. odpowiedz

Żenada - 7 godzin temu, *.play-internet.pl I znowu się upiekło, trup znów przypudrowany, można gotówki nadal w oknie wystawiać, jak listonosz idzie. odpowiedz

