Podziękowanie dla krwiodawców za zbiórkę na Legii

Czwartek, 19 marca 2020 r. 10:55 Dariusz Chojnacki, Krewcy Legioniści

Otrzymaliśmy oficjalnie podziękowanie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie za zaangażowanie w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa. Na naszej ostatniej zbiórce krwi na Legii, jak pamiętacie, krew oddało aż 206 osób. W obecnej sytuacji epidemiologicznej okazało się jak potrzebne były te ponad 92 litry krwi. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do naszej akcji.



W związku z trudną sytuacją w Polsce, zachęcamy i prosimy o stacjonarne oddawanie krwi. Poniżej apel RCKiK w Warszawie:



Krwiodawstwo to misja i wielki test odpowiedzialności. Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona. Zgłaszajcie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bo krew jest teraz bardzo potrzebna. To czas mądrych wyborów i decyzji. Dlatego oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi. Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”. Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce.



My również przyłączamy się do powyższego apelu.

Oddając krew prosimy o podawanie klubu z rejestracji: Legia Warszawa nr. 126

Podanie klubu jest tylko do celów statystycznych i nie wiąże się z niczym innym.



Na obecną chwilę, kolejna akcja zbiórki krwi na Legii planowana jest na koniec lipca.