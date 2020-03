Kartka z kalendarza: 20 marca

Właśnie na 20 marca przypada astronomiczna wiosna, a co legijnego działo się tego dnia na przestrzeni lat? Dokładnie 24 lata temu "Wojskowi" rywalizowali z Panathinikosem Ateny, za to osiem lat temu Legii przydarzyła się mała wpadka w Pucharze Polski. Nie można też zapomnieć, że dzisiaj urodziny obchodzi "Kuchy King".



Mecze



Sezon 2011/12 Puchar Polski: Legia Warszawa 1-1 Gryf Wejherowo

0-1 64’ Tomasz Kotwica

1-1 90+’ Michał Żyro



W pierwszym meczu w Wejherowie legioniści zwyciężyli pewnie 3-0. Rewanż z ówczesnym trzecioligowcem miał być jedynie formalnością, a okazał się małą wpadką. W pierwszej połowie siłą przeważającą byli „Wojskowi”, jednak nie umieli tego udowodnić bramką. W 64. minucie do głosu doszli rywale, najpierw strzał Michała Fidziukiewicza zablokował legionista, jednak z dobitką Tomasza Kotwicy nie poradził sobie Wojciech Skaba. Po zdobyciu bramki Gryf miał kilka dogodnych szans na podwyższenie prowadzenia, jednak nie byli w stanie ponownie pokonać golkipera „Wojskowych”. W doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadził Michał Żyro. Jego strzał był bardzo szczęśliwy, ponieważ piłka po jego uderzeniu odbiła się od nogi Jarosława Feliksiaka i przelobowała bramkarza. To spotkanie było sporą wpadką dla legionistów.











Sezon 2010/11 Ekstraklasa:GKS Bełchatów 2-0 Legia Warszawa

1-0 36’ Marcin Żewłakow

2-0 90+’ Maciej Małkowski



W 25. minucie po sporym nieporozumieniu rywali golkiper bełchatowian faulował w polu karnym Michala Hubnika. Do jedenastki podszedł Ivica Vrdoljak, który uderzył źle przez, co nie dały rady pokonać Łukasza Sapeli. W 36. minucie oko w oko z Wojciechem Skabą znalazł się Marcin Żewłakow, który mocnym strzałem pokonał golkipera. Następnie pomimo swoich sytuacji to gospodarze zdobyli następną bramkę. W doliczonym czasie gry indywidualną akcją, która zakończyła się trafieniem popisał się Maciej Małkowski. Warto dodać, że w tej sytuacji nasza defensywa zachowała się jak dzieci we mgle. Po spotkaniu piłkarze odbyli rozmowę z fanami ze stolicy, których w Bełchatowie było 384 (+ 50 niewpuszczonych).











Sezon 2009/10 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-1 Śląsk Wrocław

1-0 11’ Dickson Choto

1-1 58’ Sebastian Dudek (k)



Wynik legioniści otworzyli już w 11. minucie. Piłkę w pole karne dośrodkował Maciej Iwański, a głową z okolicy jedenastego metra do bramki wpakował ją Dickson Choto. W 57. minucie rywala we własnym polu karnym nieprzepisowo zatrzymał Iniaki Astiz, przez co sędzia wskazał na „wapno”. Z rzutu karnego Jana Muchę pokonał Sebastian Dudek, przez co wyrównał stan meczu. Dla „Wojskowych” było to czwarte kolejne spotkanie bez zwycięstwa. Warto dodać, że był to pierwszy mecz dla Fangzhuo Donga, kiedy to wybiegł na boisko od pierwszej minuty. Dodatkowo dla Chińczyka był to jednocześnie przedostatni mecz w barwach Legii.



Sezon 2008/09 Ekstraklasa: Legia Warszawa 0-0 Górnik Zabrze



Zazwyczaj mecze obu tych drużyn na trybuny przyciągają sporo kibiców, którzy oczekują widowiska. 4000 fanów ze stolicy, którzy tego dnia zjawili na stadionie przy Łazienkowskiej na pewno nie byli usatysfakcjonowani grą obu drużyn. Najlepszą sytuację w tym spotkaniu miał w 79. minucie Takesure Chinyama, który jednak po wyjściu sam na sam z Sebastianem Nowakiem trafił prosto w niego. Pomimo, że zabrzanie zajmowali ostatnie miejsce w tabeli to napsuli trochę krwi podpieczmy Jana Urbana.











Sezon 2001/02 Ekstraklasa:Odra Wodzisław 0-1 Legia Warszawa

0-1 42’ Sylwester Czereszewski



Legioniści do meczu z Odrą przystępowali jako lider Ekstraklasy. Wynik otworzyłSylwester Czereszewski. Snajper umieścił piłkę w bramce z kilku metrów po bardzo dobrej akcji Tomasza Sokołowskiego z Cezarym Kucharskim. Po stracie bramki kilkakrotnie atakowali rywale, jednak bardzo dobrze spisywał się Artur Boruc. Po tej rywalizacji „Wojskowi” mieli już cztery punkty przewagi nad drugą Wisłą Kraków.



Sezon 1995/96 Liga Mistrzów: Panathinikos Ateny 3-0 Legia Warszawa

1-0 34’ Krzysztof Warzycha

2-0 58’ Krzysztof Warzycha

3-0 72’ Juan Jose Borelli



W pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów w Warszawie legioniści bezbramkowo zremisowali z drużyną z Aten. Pełni nadziei ruszyli do Grecji, aby ponownie zmierzyć się z Panathinikosem. Pomimo dobrego początku „Wojskowych” w 28. minucie czerwoną kartkę obejrzał Marcin Jałocha. Kilka minut później Macieja Szczęsnego uderzeniem z woleja pokonał Krzysztof Warzycha. W 58. minucie marzenia kibiców i zawodników legły w gruzach, po dobrym podaniu Georgiosa Kapuranisa piłkę w bramce umieścił ponownie Krzysztof Warzycha. W 72. minucie kropkę nad „i” postawił Juan Jose Borelli. Więcej o tym spotkaniu przeczytacie tutaj.







Urodziny



20 marca 1991 roku w Warszawie urodził się aktualny piłkarz rosyjskiego Uralu Jekaterynburg Michał Kucharczyk. W Legii spędził prawie dziesięć lat, podczas których rozegrał 349 meczów i strzelił 71 goli. „Kuchy” wraz z Legią zdobył pięć mistrzostw Polski oraz sześć pucharów krajowych. Podsumowanie przygody Kuraczyka z Legią znajdziecie tutaj. Solenizantowi składamy najszczersze życzenia. Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia oraz sukcesów.