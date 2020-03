Dla nas jesteś mistrzynią. Oktawia Nowacka

Piątek, 20 marca 2020 r. 21:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Choć ma dopiero 29 lat, przed kilkoma dniami Oktawia Nowacka poinformowała o rezygnacji z przygotowań do igrzysk olimpijskich w Tokio. Pięcioboistka Legii prawdopodobnie przedwcześnie pożegna się z dyscypliną, w której w ostatnich dziesięciu latach odnosiła sukcesy. Największym bez wątpienia był brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. O tym m.in. rozmawialiśmy z legionistką kilkanaście tygodni po tym sukcesie.



Po igrzyskach w Brazylii z powodu kontuzji Nowacka startowała mniej i nie osiągała już tak dobrych wyników, choć cały czas była w krajowej czołówce, a także na międzynarodowej arenie potrafiła osiągać sukcesy. Do nich należy zaliczyć wicemistrzostwo Polski w roku 2017, a także zeszłoroczne wyniki na mistrzostwach świata w Budapeszcie (w Laser run, czyli biegu ze strzelaniem), gdzie w sztafecie mieszanej z Łukaszem Gutkowskim zdobyła złoty medal. Ponadto w Wuhan, gdzie odbywały się Wojskowe Igrzyska Sportowe CISM, wywalczyła w drużynie brąz. Indywidualnie na tych zawodach była odpowiednio 35. (MŚ) i 15. (CISM), ponadto w sierpniu zeszłego roku zakończyła udział w mistrzostwach Europy w brytyjskim Bath na miejscu 14. Parę miesięcy wcześniej, w czerwcu 2019 roku, w finale zawodów Pucharu Świata w Budapeszcie była 24..







Wśród startów, które miały miejsce po igrzyskach w Rio de Janeiro, legionistka została sklasyfikowana na miejscu 35. podczas mistrzostw Europy w Mińsku oraz na miejscu 5. w sztafecie mieszanej mistrzostw świata w Kairze (oba starty w 2017 roku). We wrześniu tego samego roku, Nowacka była 30. na wojskowych mistrzostwach świata. Łącznie w swoim dorobku posiada pięć medali mistrzostw Polski (1x złoto, 3x srebro, 1x brąz), a także medale na mistrzostwach Europy i świata - choć już nie indywidualnie, a w drużynie lub sztafetach, a także indywidualnie, triumf w finale Pucharu Świata na Florydzie w roku 2014.



Rok przed startem w Brazylii, pochodząca ze Starogardu Gdańskiego pięcioboistka, zajęła piąte miejsce na mistrzostwach Europy, a rok później, na kilka tygodni przed samymi IO była 26.



Osiągnięcia Oktawii Nowackiej:

- brązowy medal XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (2016)

- złoty medal mistrzostw świata w drużynie (Berlin, 2015)

- złoty medal mistrzostw świata w sztafecie mieszanej (Budapeszt, 2019)

- brązowy medal mistrzostw świata w sztafecie mieszanej (Warszawa, 2014)

- brązowy medal mistrzostw świata w sztafecie (Berlin, 2015)

- srebrny medal mistrzostw Europy w sztafecie (Drzonków, 2013)

- złoty medal mistrzostw Polski (2015)

- srebrny medal mistrzostw Polski (2013, 2014, 2017)

- brązowy medal mistrzostw Polski (2010)

- złoty medal w sztafecie mieszanej wojskowych mistrzostw świata (Warendorf, 2016)

- brązowy medal w drużynie Wojskowych Igrzysk Sportowych CISM (Wuhan, 2019)

- zwycięstwo w finale Pucharu Świata (Sarasota, 2014)