Oświadczenie klubów Energa Basket Ligi

Czwartek, 19 marca 2020 r. 19:19 źródło: LegiaKosz.com

W związku z przedwczesnym zakończeniem sezonu 2019/20 Energa Basket Ligi, wszystkie kluby występujące w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce zdecydowały się wydać oświadczenie. Oto jego treść:



"Szalejąca na świecie pandemia koronawirusa w ciągu kilku tygodni doprowadziła do sytuacji, która pod znakiem zapytania stawia przyszłość i finansowe podstawy całego zawodowego sportu. Zawieszenie rozgrywek NBA czy przesunięcie o rok finałów piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2020, a więc wydarzenia jeszcze niedawno wręcz niewyobrażalne – stały się faktem. Nie pozostaje to oczywiście bez wpływu także na nasze krajowe rozgrywki koszykarskie.



Decyzją Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki z 17 marca 2020 roku, z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemicznego, ze skutkiem natychmiastowym zakończono rozgrywki Energa Basket Ligi w sezonie 2019/2020. To sytuacja bez precedensu w historii funkcjonowania zawodowej ligi koszykarskiej w Polsce. Zdaniem Zarządu PLK S.A nie ulega żadnej wątpliwości, że okoliczności związane z koniecznością zakończenia sezonu uzasadniają bezspornie, że mamy do czynienia z działaniem siły wyższej zarówno w rozumieniu przepisów prawa powszechnego, jak i w potocznym rozumieniu tego pojęcia.



W tym miejscu chcemy bardzo mocno podziękować wszystkim kibicom oraz sponsorom, którzy wspierają nas w tym trudnym dla klubów sportowych czasie. To Wy dodajecie nam energii i jesteście naszą największą motywacją do dalszego rozwoju. Wy napędzacie nas do walki o realizację kolejnych celów, sportowych i organizacyjnych.



Tak radykalne działania ligi – bezsprzecznie uzasadnione panującą pandemią – jednoznacznie pokazują skalę zagrożeń i wielkość problemów. Działając wspólnie, jako wszystkie kluby PLK, zdajemy sobie sprawę, że konsekwencje poniesiemy wszyscy – od całej ligi jako organizacji poczynając, poprzez kluby, agentów, trenerów i zawodników. W dobie nadchodzącego nieuchronnie kryzysu gospodarczego (przesądzone jest, że pieniądze funkcjonujące w koszykarskim środowisku w następnym sezonie, a prawdopodobnie wielu sezonach, będą niewspółmiernie mniejsze), którego skutków dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, podejmujemy wspólne działania mające na celu zminimalizowanie strat wszystkich podmiotów i ochronę ich interesów w takim stopniu, w jakim jest to możliwe.



Zarówno dla klubów, jak i trenerów oraz zawodników kluczowe jest obecnie rozliczenie zakończonego sezonu. Każdy z klubów Energa Basket Ligi poniesie duże straty finansowe. Równoznaczne jest to z brakiem możliwości wypłacenia pełnych kontraktów zawodników i trenerów za cały, wstępnie planowany, sezon 2019/2020.



Zdajemy sobie sprawę, że przyjęte rozwiązania nie są komfortowe dla żadnej ze stron. Musimy zaznaczyć, że takie rozliczenie ma na celu uniknięcie bankructwa klubów w sytuacji działania siły wyższej, jaką bez wątpienia jest ogólnoświatowa pandemia i danie klubom szansy, by po przetrwaniu sytuacji kryzysowej nadal prowadzić swoją działalność w ramach Polskiej Ligi Koszykówki."



W porozumieniu z wszystkimi klubami Energa Basket Ligi – Sekcja Koszykówki Legii Warszawa