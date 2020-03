Ekstraklasa zawieszona do 26 kwietnia!

W piątek Ekstraklasa poinformowała, że przedłuża zawieszenie rozgrywek do 26 kwietnia włącznie. Jest to spowodowane brakiem możliwości kontynuacji sezonu z powodu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Pełna treść komunikatu: Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. informuje, że w związku z aktualną sytuacją związaną z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i wynikającym z tego przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie okresie, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy zostają odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie. O ewentualnych decyzjach w zakresie wznowienia rozgrywek przed upływem ww. terminu i ustalenia terminów rozegrania zaległych meczów lub konieczności odwołania kolejnych zawodów, poinformujemy niezwłocznie po ich podjęciu.

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

dodaj

lolek - 9 minut temu, *.tpnet.pl i kolejne mistrzostwo legia chce przy stoliczku. teraz juz dwa bedą pisane kursywa i gwiazdką 1993, 2020 :D :d :D odpowiedz

jaki kwiecień? - 21 minut temu, *.play-internet.pl To jakiś żart? Jak w czerwcu wróci wszystko do normy to będzie dobrze. odpowiedz

jo - 29 minut temu, *.centertel.pl Tak naprawdę to najważniejsze żebyśmy z tego wyszli wszyscy cali.. do zobaczenia na Łazienkowskiej 3 !!! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 29 minut temu, *.btcentralplus.com Moze TVP Sport pusci Gothenburg-Legia z 1995r. Bramka Pisza, pyro show po bramce Pisza, slynny komentarz Szpakowskiego pytajac 'gdzie jest ta Legia' !! 25 lat juz minelo.....Aj, dobre czasy. odpowiedz

Brawo - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Mistrzostwo przy stoliczku. odpowiedz

lucho_83 - 36 minut temu, *.chello.pl To już jest bez sensu, ile zdołają rozegrać kolejek? 2-3 max. Koniec sezonu. Czekamy na nowe rozrywki. Legia Mistrz!!! odpowiedz

sprite - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeżeli ostatnie kolejki rundy zasadniczej będą rozegrane to będzie sukces, bo moim zdaniem koronawirus przestanie być zagrożeniem dopiero po stworzeniu szczepionki, a ta ma być dopiero za rok... odpowiedz

News⚽️Legia - 1 godzinę temu, *.188.190 Takie działania tylko przeciágajà nadzieje na dokończenie ekstraklapy,po co? robić nadzieje,kiedy wszyscy wiemy że to dopiero poczátek śmiercionośnej grypy,albo zakończyć lub przenieść w terminie wysokich upałòw czerwiec-lipec? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niech mi ktoś wytłumaczy, jaki jest sens wstrzymywania ?

Przecież wiadomo że co najmniej do końca kwietnia koronawirus nie zniknie cudownie.

Wręcz przeciwnie liczba osób zakażonych w tym okresie może być 3,4x większa niż obecnie.

Wszystkie ligi w europie powinny zostać zakończone, a państwa niech skupią się na wyjściu z tego kryzysu.

Jak widać dla wielu w dalszym ciągu liczy się tylko kasa i chyba nie zdają sobie sprawy że sytuacja jest bardzo poważna. odpowiedz

Gy - 11 minut temu, *.chello.pl @L: a wpadłeś na pomysł, że może nie chodzić o robienie kasy, a zwykłe uniknięcie bankructwa? Masz chyba za mały móżdżek żeby to ogarnąć. odpowiedz

Normalny - 1 godzinę temu, *.blokowe.pl Społeczność jest waźniejsza szacunek zrozumienie. Damy radę !!!!!!!! odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Czyli Legia już prawie mistrzem faken. Otwieram dzisiaj mniejszą maciorę na to konto ale sam ją dziabne bo somsiad boi się kontaktów międzyludzkich. Trochę mnie sponiewiera faken jak całą dziabne. odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: zdecydowanie za dużo spożywasz wieprzowiny, proponuję zmienić dietę odpowiedz

Juno - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Władeczek: Wez "polaka" sobie ogarnij to tak cie nie sponiewiera;-))) odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.play-internet.pl :( odpowiedz

Szogun - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie Wyrobia się i legia mistrzem bedzie odpowiedz

MP.J ( L ) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Szogun:

LEGIA ZAWSZE Z DUŻEJ LITERY kibicu innej drużyny. odpowiedz

Szogun - 1 godzinę temu, *.chello.pl @MP.J ( L ): ja za Legia no ja z Warszawy do boju Legio odpowiedz

WIE(L)UN - 30 minut temu, *.plus.pl @MP.J ( L ): nie on jeden gamoń pisze z małej wstyd LEGIA MISTRZ POWRÓCIŁ odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Niestety jedyne lato w tym roku to bedzie Grzegorz. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nic z tego nie będzie. Żegnamy się z piłką na długie miesiące. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.