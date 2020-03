Potwierdzona kwalifikacja olimpijska dla Zofii Klepackiej

Sobota, 21 marca 2020 r. 11:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Polski Związek Żeglarski oficjalnie potwierdził, że zawodniczka Legii, Zofia Klepacka będzie reprezentować nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w windsurfingowej klasie RS:X. Oprócz Klepackiej, w kl. RS:X na igrzyskach startować będzie również Piotr Myszka (AZS AWFiS Gdańsk). Legionistka imienną kwalifikację na IO w Tokio zapewniła sobie pod koniec lutego, podczas Mistrzostw Świata w Australii, gdzie zajęła siódme miejsce.



Do zdobycia kwalifikacji olimpijskiej zaliczane były wyniki uzyskane w trzech imprezach - wspomnianych MŚ w Sorrento, a także Mistrzostwach Europy na Majorce oraz Mistrzostwach Świata na jeziorze Garda w Torbole. Według regulaminu kwalifikacji do Tokio, punkty zdobyte przez zawodników są najważniejszym argumentem, jednak Zespół Decyzyjny bierze także pod uwagę: wyniki z wyścigów innych regat krajowych i zagranicznych, stopień realizacji zaleceń Polskiego Związku Żeglarskiego, realizację indywidualnych celów w zakresie przygotowania motorycznego i antropometrii, aktualny stan zdrowia, ocenę psychologiczna (m.in. ocena umiejętności skutecznego działania pod presją) i inne.



Zofia Klepacka podczas trzech wspomnianych zawodów zdobyła 36 punktów - 9 za siódme miejsce na Mistrzostwach Europy, 13 pkt. za ósme miejsce na MŚ we Włoszech oraz 14 punktów za MŚ w Australii.



"Wygrałam krajowe kwalifikacje, jestem bardzo zadowolona z moich wyników i bardzo się cieszę z oficjalnej nominacji. Igrzyska w Rio de Janeiro przegrałam z Gosią Białecką jednym punktem. Trudno mi było wtedy wrócić do formy po urodzeniu drugiego dziecka. Szczyt formy przyszedł przed samymi igrzyskami, wygrywałam i zajmowałam czołowe miejsca w światowych regatach, ale już było za późno, by pojechać do Rio. Nie poddałam się jednak, postanowiłam zawalczyć o Tokio i się udało. Jestem przykładem tego, że nawet jak się upadnie, trzeba wstać i walczyć o siebie, o cel, nigdy się nie poddawać, wierzyć w siebie. W tym miejscu dziękuję bardzo moim trenerom, sponsorom, Polskiej Grupie Energetycznej, klubowi Legia Warszawa, Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu, Ministerstwu Sportu oraz kolegom i koleżankom z kadry. Jestem w dobrej formie, cały czas żegluję w czołówce, a obecnie największym problemem jest nowy sprzęt, na którym pływamy. Jest on awaryjny i na dodatek trudno dostępny. Nie jest to wina Polskiego Związku Żeglarskiego, tylko dostawcy sprzętu. Z tym problemem zmagamy się od ponad roku i największym wyzwaniem przed igrzyskami będzie właśnie ogarnięcie problemów sprzętowych. Do Tokio jadę walczyć o medal, tylko to mnie interesuje" - powiedziała legionistka.