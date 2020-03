Kartka z kalendarza: 22 marca

Niedziela, 22 marca 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 22 marca? Właśnie dziś mijają trzy lata odkąd prezesem Legii jest Dariusz Mioduski. Legioniści przegrali w Poznaniu, jednak fani ze stolicy wywiesili kilka transparentów skierowanych do poznaniaków z okazji "okrągłych" urodzin.



Mecze



Sezon 2014/15 Ekstraklasa: Lech Poznań 2-1 Legia Warszawa

1-0 66’ Barry Douglas

2-0 70’ Kasper Hamalainen

2-1 84’ Michał Kucharczyk



Skład Legii: Arkadiusz Malarz – Bartosz Bereszyński, Jakub Rzeźniczak, Iniaki Astiz, Tomasz Brzyski – Michał Żyro (90+’ Guilhereme), Ivica Vrdoljak, Tomasz Jodłowiec, Michał Masłowski (65’ Dusan Kuciak), Michał Kucharczyk – Ondrej Duda



Do Poznania pojechały dwa specjale z kibicami Legii. Na sektorze gości zasiadło 2 tys. kibiców, którzy od początku głośnym dopingiem wspierali legionistów. Zostały wywieszone dwa transparenty odnoszące się do 93. rocznicy, jaką podczas tego meczu świętowali gospodarze: "Tylko w Amice świętują 'okrągłe' rocznice. To już 9 lat z Wronkami za pan brat!!!" oraz „www.93lecha.pl”. Już kilkadziesiąt sekund po pierwszym gwizdku sędziego legioniści mogli prowadzić. Świetnie do strzału zza pola karnego złożył się Michał Żyro, jednak z trudem uderzenie obronił Jasmin Burić. Później obie drużyny miały swoje sytuację, jednak brakowało skuteczności. W 60. minucie bardzo bezmyślnie zachował się Arkadiusz Malarz, który niepotrzebnie wybiegł zza pole karne i ręką zablokował strzał Kaspera Hamalainena, za co został ukarany czerwoną kartką. W konsekwencji z murawy zszedł Michał Masłowski, a w bramce stanął Dusan Kuciak. Niestety Słowak nie poradził sobie z pierwszym strzałem, kiedy to z rzutu wolnego przymierzył Barry Douglas. Kilka minut później Kuciak ponownie wyjmował piłkę z siatki. Obrona Legii mocno się rozsypała, a sam na sam w golkiperem wyszedł Kasper Hamalainen, który zmieścił futbolówkę w siatce. W 84. minucie bramkę kontaktową zdobył Michał Kucharczyk, który fantastycznie przymierzył z okolicy 16 metra. Po tej porażce różnica między obiema ekipami zmalała do trzech oczek.















Sezon 2007/08 Ekstraklasa: Widzew Łódź 0-1 Legia Warszawa

0-1 86’ Piotr Giza



Skład Legii: Jan Mucha - Piotr Bronowicki, Inaki Astiz, Wojciech Szala, Jakub Wawrzyniak, Miroslav Radović (82' Marcin Smoliński), Aleksandar Vuković, Piotr Giza, Marcin Burkhardt (78' Maciej Rybus), Guerreiro Roger, Takesure Chinyama (90' Maciej Korzym)



Do Łodzi w Wielką Sobotę udało się 360 fanów ze stolicy, którzy nie wiedzieli czy wejdą na stadion. Kibice Widzewa, pomimo obustronnej nienawiści, umożliwili wyjazdowiczom obejrzenie tego spotkania z trybun. Przed meczem fani „czerwono-biało-czerwonych” otrzymywali ulotki, które namawiały do nie używania wyzwisk w stronę warszawiaków: "Prosimy, aby na ten jeden, jedyny mecz powstrzymywać się z wyzywaniem Legii - wszyscy ich nienawidzimy, ale dziś są naszymi gośćmi i należy odpowiednio się zachować". Spora część fanów z Łodzi nie zastosowała się do treści ulotek.



W pierwszej połowie legioniści oddali jeden strzał i to niecelny. Łodzianie dwukrotnie zmusili Jana Muchę do interwencji. Po zmianie stron na boisku wciąż nie działo się wiele. Dopiero w 86. minucie prostopadłym podaniem Piotra Gizę obsłużył były piłkarz Widzewa Jakub Wawrzyniak. Giza stanął oko w oko z Bartoszem Fabiniakiem i pewnie pokonał golkipera. Dzięki wygranej podopieczni Jana Urbana przeskoczyli w tabeli Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski i zmniejszyli straty do pierwszej Wisły Kraków, jednak do krakowian tracili jeszcze aż 12 oczek.











Sezon 2002/03 Ekstraklasa: Pogoń Szczecin 0-4 Legia Warszawa

0-1 13’ Stanko Svitlica

0-2 27’ Adam Majewski

0-3 37’ Cezary Kucharski

0-4 83’ Tomasz Sokołowski



Skład Legii: Artur Boruc – Marek Jóźwiak, Jacek Zieliński, Adam Majewski, Tomasz Kiełbowicz (71. Tomasz Sokołowski) – Tomasz Jarzębowski, Aleksandar Vuković, Łukasz Surma (81. Jacek Magiera), Ajazdin Nuhi - Cezary Kucharski (71. Marek Saganowski), Stanko Svitlica



Był to mecz przyjaźni, a do Szczecina udało się 500 kibiców ze stolicy. Od początku drużyną przeważającą byli legioniści. Efekty tego mogliśmy już zobaczyć w 13. minucie kiedy to Stanko Svitlica strzałem z rzutu wolnego pokonał golkipera. W 27. minucie „Wojskowi” ponownie potwierdzali swoją dominację. Cezary Kucharski celnie dograł piłkę do Adama Majewskiego, który świetnie przyjął, a po chwili jeszcze lepiej uderzył w okienko bramki. Dziesięć minut później prowadzenie podwyższył Cezary Kucharski, który po wrzutce z rzutu rożnego wpakował piłkę do siatki najbliższej odległości. Po zmienia stron warszawiacy wciąż napierali, choć bramkę zdobyli dopiero w 83. minucie. Z 13. metrów bramkarza strzałem pokonał Tomasz Sokołowski. Spotkanie Artur Boruc podsumował słowami: „Pogoń była słabsza niż trzecioligowy Znicz Pruszków, z którym zagraliśmy sparing przed rozpoczęciem rozgrywek.”.







Sezon 1999/00 Puchar Ligi: Legia Warszawa 4-0 Pogoń Szczecin

1-0 21’ Sylwester Czereszewski

2-0 48’ Rafał Siadaczka

3-0 55’ Tomasz Sokołowski

4-0 66’ Marcin Mięciel



Skład Legii: Bogusław Wyparło - Rafał Siadaczka (72' Radosław Wróblewski), Jacek Zieliński, Maciej Murawski, Tomasz Łapiński – Tomasz Sokołowski (63' Jacek Bednarz), Adam Majewski, Bartosz Karwan, Marcin Mięciel – Marek Citko, Sylwester Czereszewski (78' Tomasz Mazurkiewicz)



Strzelanie rozpoczął w 21. minucie Sylwester Czereszewski, który wykończył głową dośrodkowanie Marka Citki. Tuż po zmianie stron rzut wolny na bramkę zamienił Rafał Siadaczka, którego dośrodkowania nie przeciął żaden legionista, za to piłka wpadła do bramki. Zaledwie kilka minut później po zamieszaniu w polu karnym mocno w kierunku bramki uderzył Tomasz Sokołowski, piłka otarła się o Radosława Majdana i znalazła drogę do bramki. W 66. minucie wrzutkę Sylwestra Czereszewskiego fantastycznym „szczupakiem” wykończył Marcin Mięciel, który postawił kropkę nad „i”. W ten sposób legioniści przesądzili sprawę o awansie do finału Pucharu Ligi.











Sezon 1996/97 Ekstraklasa: ŁKS 2-1 Legia Warszawa

0-1 8’ Cezary Kucharski

1-1 35’ Rafał Niżnik (k)

2-1 40’ Mirosław Trzeciak



Skład Legia: Grzegorz Szamotulski, Paweł Skrzypek, Jacek Bednarz (68’ Dariusz Solnica), Jacek Zieliński, Piotr Mosór - Ryszard Staniek, Dariusz Czykier, Tomasz Sokołowski, Jacek Kacprzak (68’ Sylwester Czereszewski) - Cezary Kucharski, Marcin Mięciel (77’ Piotr Włodarczyk)



Wynik bardzo szybko po świetnym wycofaniu piłki przez Tomasza Sokołowskiego otworzył Cezary Kucharski. W 17. minucie w pole karne łodzian wpadł Tomasz Sokołowski, który następnie został nieprzepisowo zatrzymany przez Grzegorza Krysiaka. Do wykonania jedenastki podszedł strzelec bramki, jednak uderzył bardzo źle i piłę wyłapał Bogusław Wyparło. W 35. minucie Mirosław Trzeciak okiwał przed polem karnym Piotra Mosóra, po czym piłkarza ŁKS sfaulował w szesnastce Ryszard Staniek. Niestety pomimo, że Grzegorz Szamotulski wyczuł intencje wykonującego rzut karny, to piłka po uderzeniu Rafała Niżnika znalazła się w bramce. Chwilę później Piotr Mosór huknął jak z armaty z rzutu wolnego, ale tylko obił poprzeczkę. W 40. minucie Rafał Pawlak dośrodkowaniem znalazł niepilnowanego Mirosława Trzeciaka, który zdobył zwycięską bramkę.







Wydarzenia



22 marca 2017 roku Dariusz Mioduski odkupił od Bogusława Leśnodorskiego i Macieja Wandzla łącznie 40 proc. udziałów w spółce Legia Holding, na skutek czego został jedynym właścicielem Legii Warszawa S.A. W efekcie zmian właścicielskich Bogusław Leśnodorski oraz Jakub Szumielewicz zrezygnowali z funkcji członków zarządu Legii Warszawa. "Wojskowi" za kadencji Bogusława Leśnodorskiego trzykrotnie świętowali mistrzostwo kraju, tyle samo razy wygrywali Puchar Polski. Legioniści regularnie grywali jesienią w europejskich pucharach oraz zagrali w upragnionej Lidze Mistrzów. Całe podsumowanie pracy Bogusława Leśnodorskiego znajdziecie tutaj. W trwającej kadencji Mioduskiego legioniści wywalczyli dwa tytuły mistrzowskie i raz puchar, ani razu nie przebrnęli przez fazę eliminacyjną europejskich pucharów.







Urodziny



22 marca 1975 roku w Białymstoku urodził się były pomocnik Legii Mariusz Piekarski. Piłkarz karierę zaczynał w Jagiellonii Białystok, następnie występował w barwach Polonii Gdańsk i Zagłębia Lubin. Później grał w klubach brazylijskich oraz francuskiej SC Bastia, z której w 1999 roku został wypożyczony do Legi. Następnie „Wojskowi” wykupili Piekarskiego, który z „eLką” na piersi biegał do 2003 roku. Karierę zakończył na Cyprze. W Legii rozegrał 60 meczów, zdobył pięć goli oraz w sezonie 2001/02 został mistrzem Polski i wygrał Puchar Ligi. Pomocnik rozegrał również dwa mecze w kadrze narodowej. Dziś jest menadżerem piłkarskim, odpowiadał za wiele transferów do Legii m.in. Rogera Guereiro. Z okazji urodzin składamy najszczersze życzenia. Dużo, zdrowia oraz wielu sukcesów.