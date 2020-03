Nowości w sklepie Żyleta

+ dodaj komentarz

Wiadomo jaki mamy czas ciezki dla szpitali i klubu czy nie możecie zorganizować zbiórki dla szpitali i dla klubu , każdy dużo gada ale niektórzy pewnie chętnie przeleje jakiś datek na te cele. Nie zrobimy tego teraz to za 2 miesiące będziemy płakać że Mioduski to lub tam to ale sami nic nie robimy. CO Wy na to

